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Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
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Зеленський готує документи на Героя України для трьох полеглих воїнів

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку документів для присвоєння звання Героя України посмертно льотчику Дмитру Фішеру, "азовцю" Назарію Гринцевичу та бійцю 3-ї штурмової бригади Віталію Карвацькому. Ці воїни відзначилися у боях, а їхні долі були пов'язані з важкими випробуваннями, включаючи полон та зникнення безвісти.

Зеленський готує документи на Героя України для трьох полеглих воїнів

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку документів на присвоєння звання Героя України трьом полеглим воїнам - льотчику Дмитру Фішеру, "азовцю" Назарію Гринцевичу та бійцю 3-ї штурмової бригади Віталію Карвацькому. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, "азовець" Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно 

- сказав Зеленський.

Довідково

Дмитро Фішер - підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Своє останнє бойове завдання він виконав 5 червня 2022 року, після чого його доля була невідомою. Його літак Су-27 був збитий російською ППО при виконанні складної бойової місії. Півтора року вважався зниклим безвісти. На початку лютого 2024 тіло пілота евакуювали розвідники спецпідрозділу ГУР з міста падіння літака. У березні 2024 року експертиза ДНК підтвердила особу загиблого льотчика. 28 березня відбулося поховання в Миргороді.

Назарій Гринцевич з позивним "Грінка" згинув 7 травня 2024 року. Хлопець був наймолодшим захисником "Азовсталі". Більше чотирьох місяців був у полоні, 21 вересня 2022 року його повернули. Після звільнення "Грінка" разом із друзями заснував підрозділ "Контакт 12", де був командиром взводу оптичних спостерігачів.

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Віталій Карвацький, позивний "Турист" - військовий Третьої штурмової бригади. До лав ЗСУ Віталій приєднався з початком повномасштабного вторгнення, ще під час навчання в магістратурі. Починав службу у війську у 125 окремій бригаді територіальної оборони. Пізніше військовий служив у Третій окремий штурмовій бригаді. Там він працював із FPV-дронами. Загинув 11 червня у боях на Харківському напрямку.

Нагадаємо

На фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Сергій Захаревич.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Су-27
Збройні сили України
Володимир Зеленський
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