Зеленський готує документи на Героя України для трьох полеглих воїнів

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку документів на присвоєння звання Героя України трьом полеглим воїнам - льотчику Дмитру Фішеру, "азовцю" Назарію Гринцевичу та бійцю 3-ї штурмової бригади Віталію Карвацькому. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, "азовець" Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно - сказав Зеленський.

Довідково

Дмитро Фішер - підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Своє останнє бойове завдання він виконав 5 червня 2022 року, після чого його доля була невідомою. Його літак Су-27 був збитий російською ППО при виконанні складної бойової місії. Півтора року вважався зниклим безвісти. На початку лютого 2024 тіло пілота евакуювали розвідники спецпідрозділу ГУР з міста падіння літака. У березні 2024 року експертиза ДНК підтвердила особу загиблого льотчика. 28 березня відбулося поховання в Миргороді.

Назарій Гринцевич з позивним "Грінка" згинув 7 травня 2024 року. Хлопець був наймолодшим захисником "Азовсталі". Більше чотирьох місяців був у полоні, 21 вересня 2022 року його повернули. Після звільнення "Грінка" разом із друзями заснував підрозділ "Контакт 12", де був командиром взводу оптичних спостерігачів.

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Віталій Карвацький, позивний "Турист" - військовий Третьої штурмової бригади. До лав ЗСУ Віталій приєднався з початком повномасштабного вторгнення, ще під час навчання в магістратурі. Починав службу у війську у 125 окремій бригаді територіальної оборони. Пізніше військовий служив у Третій окремий штурмовій бригаді. Там він працював із FPV-дронами. Загинув 11 червня у боях на Харківському напрямку.

Нагадаємо

На фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Сергій Захаревич.