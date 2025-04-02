Вінничанка отримала підозру за крадіжку з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" "Грінки"

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14939 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 104279 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 167116 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105384 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342113 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173117 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144550 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196052 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124756 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108130 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46537 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158659 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36997 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84157 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22625 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14939 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84235 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 104279 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 167116 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158730 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19954 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22700 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 37057 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46590 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135605 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Вінничанка отримала підозру за крадіжку з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" "Грінки"

Київ • УНН

 • 12224 перегляди

39-річну жінку підозрюють у крадіжці речей з могили Назарія Гринцевича, наймолодшого оборонця "Азовсталі". Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Вінничанка отримала підозру за крадіжку з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" "Грінки"

Жінці, затриманій за наругу над могилою наймолодшого оборонця "Азовсталі" Назарія Гринцевича з позивним "Грінка", повідомили про підозру, повідомили у середу у Вінницькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Повідомлено про підозру вінничанці у нарузі над могилою, а також незаконному заволодінні предметами, що знаходились на могилі померлого (ч. 1 ст. 297 КК України)

- вказали у прокуратурі.

Підозрюється, що у 39-річної жінки, яка рано-вранці 30 березня проходила по Сабарівському кладовищу, виник злочинний умисел скоїти наругу над могилою загиблого воїна України.

Вона, як повідомили у прокуратурі, "заволоділа речами з могили, де похований загиблий військовослужбовець Національної гвардії України Назарій Гринцевич (позивний "Грінка"), який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брав безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації".

"Правопорушниця, забравши два скляних підсвічники, свічку та дерев’яну булаву з могили загиблого захисника Вітчизни, з місця скоєння злочину зникла, а викраденим майном розпорядилась на власний розсуд, чим вчинила наругу над могилою покійного", - зазначили у прокуратурі.

У межах розпочатого кримінального провадження призначено всі необхідні експертизи.

Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Контекст

31 березня стало відомо, що у Вінниці здійснили крадіжку ритуальних речей з могили військовослужбовця - наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича з позивним "Грінка". Зникли дерев'яна булава та три свічки. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Напередодні затримали підозрювану жінку. Зі її слів, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп’яніння. Пояснити свій вчинок не змогла.

Це не перша крадіжка з могили наймолодшого захисника "Азовсталі". Торік звідти вкрали іграшку.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна гвардія України
Вінниця
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95