Вінничанка отримала підозру за крадіжку з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" "Грінки"
Київ • УНН
39-річну жінку підозрюють у крадіжці речей з могили Назарія Гринцевича, наймолодшого оборонця "Азовсталі". Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Жінці, затриманій за наругу над могилою наймолодшого оборонця "Азовсталі" Назарія Гринцевича з позивним "Грінка", повідомили про підозру, повідомили у середу у Вінницькій обласній прокуратурі, пише УНН.
Повідомлено про підозру вінничанці у нарузі над могилою, а також незаконному заволодінні предметами, що знаходились на могилі померлого (ч. 1 ст. 297 КК України)
Підозрюється, що у 39-річної жінки, яка рано-вранці 30 березня проходила по Сабарівському кладовищу, виник злочинний умисел скоїти наругу над могилою загиблого воїна України.
Вона, як повідомили у прокуратурі, "заволоділа речами з могили, де похований загиблий військовослужбовець Національної гвардії України Назарій Гринцевич (позивний "Грінка"), який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брав безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації".
"Правопорушниця, забравши два скляних підсвічники, свічку та дерев’яну булаву з могили загиблого захисника Вітчизни, з місця скоєння злочину зникла, а викраденим майном розпорядилась на власний розсуд, чим вчинила наругу над могилою покійного", - зазначили у прокуратурі.
У межах розпочатого кримінального провадження призначено всі необхідні експертизи.
Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.
Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Контекст
31 березня стало відомо, що у Вінниці здійснили крадіжку ритуальних речей з могили військовослужбовця - наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича з позивним "Грінка". Зникли дерев'яна булава та три свічки. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Напередодні затримали підозрювану жінку. Зі її слів, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп’яніння. Пояснити свій вчинок не змогла.
Це не перша крадіжка з могили наймолодшого захисника "Азовсталі". Торік звідти вкрали іграшку.