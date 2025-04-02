Винничанка получила подозрение за кражу с могилы самого молодого защитника "Азовстали" "Гренки"

Женщине, задержанной за надругательство над могилой самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича с позывным "Гренка", сообщили о подозрении, сообщили в среду в Винницкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Сообщено о подозрении винничанке в надругательстве над могилой, а также незаконном завладении предметами, находившимися на могиле умершего (ч. 1 ст. 297 УК Украины) - указали в прокуратуре.

Подозревается, что у 39-летней женщины, которая рано утром 30 марта проходила по Сабаровскому кладбищу, возник преступный умысел совершить надругательство над могилой погибшего воина Украины.

Она, как сообщили в прокуратуре, "завладела вещами с могилы, где похоронен погибший военнослужащий Национальной гвардии Украины Назарий Гринцевич (позывной "Гринка"), который защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимал непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации".

"Правонарушительница, забрав два стеклянных подсвечника, свечу и деревянную булаву с могилы погибшего защитника Отечества, с места совершения преступления скрылась, а похищенным имуществом распорядилась по своему усмотрению, чем совершила надругательство над могилой покойного", - отметили в прокуратуре.

В рамках начатого уголовного производства назначены все необходимые экспертизы.

В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Контекст

31 марта стало известно, что в Виннице совершили кражу ритуальных вещей с могилы военнослужащего - самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича с позывным "Гренка". Исчезли деревянная булава и три свечи. Полиция открыла уголовное производство.



Накануне задержали подозреваемую женщину. По ее словам, преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок не смогла.



Это не первая кража с могилы самого молодого защитника "Азовстали". В прошлом году оттуда украли игрушку.

