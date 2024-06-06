З могили наймолодшого захисника "Азовсталі" вкрали іграшку: поліція з'ясовує ситуацію
Київ • УНН
Мати наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича повідомила, що з його могили зник іграшковий собака, якого купила сину на свою першу зарплату. Поліція з'ясовує деталі.
Сьогодні мати наймолодшого захисника Азовсталі Назарія Гринцевича повідомила, що на могилі її сина зникла іграшка - собака. Поліція вже виїхала на кладовище для встановлення фактів. Про це повідомила журналісту УНН начальниця відділу комунікації Вінницької поліції Заріна Маєвська.
"Вкрали собаку Назара!!!Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький ще 1,6 рочку я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату в 700 грн і купила собаку йому за 500 грн", - написала матір загиблого.
У поліції повідомляють, що вже виїхали на місце події для встановлення фактів.
"Повідомлення до нас не надходило, але ми самі виявили допис матері та зареєстрували його. Наразі поліцейські вже виїхали на кладовище і спілкується з матір’ю та можливими свідками", - зазначила Маєвська.
Нагадаємо
Назарій Гринцевич з позивним "Грінка" згинув 7 травня 2024 року. Хлопець був наймолодшим захисником "Азовсталі". Більше чотирьох місяців був у полоні, 21 вересня 2022 року його повернули. Після звільнення "Грінка" разом із друзями заснував підрозділ "Контакт 12", де був командиром взводу оптичних спостерігачів.