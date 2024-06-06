Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Сегодня мать самого молодого защитника Азовстали Назария Гринцевича сообщила, что на могиле ее сына исчезла игрушка - собака. Полиция уже выехала на кладбище для установления фактов. Об этом сообщила журналисту УНН начальница отдела коммуникации винницкой полиции Зарина Маевская.

"Украли собаку Назара!!!Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленький еще 1,6 годика я вынуждена была идти на работу, заработала зарплату в 700 грн и купила собаку ему за 500 грн", - написала мать погибшего.

В полиции сообщают, что уже выехали на место происшествия для установления фактов.

"Сообщение к нам не поступало, но мы сами обнаружили сообщение матери и зарегистрировали его. Сейчас полицейские уже выехали на кладбище и общается с матерью и возможными свидетелями", - отметила Маевская.

Напомним

Назарий Гринцевича с позывным" гренка " сгинул 7 мая 2024 года. Парень был самым молодым защитником "Азовстали". Более четырех месяцев был в плену, 21 сентября 2022 года его вернули. После освобождения " гренка "вместе с друзьями основал подразделение" Контакт 12", где был командиром взвода оптических наблюдателей.