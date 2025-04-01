Знайдено жінку, яка пограбувала могилу наймолодшого оборонця "Азовсталі" Гринцевича "Грінки": вона каже, що була п'яна
Київ • УНН
Злодійкою виявилась 39-річна місцева жителька, яка пояснила свій вчинок алкогольним сп'янінням. Їй загрожує відповідальність за наругу над могилою.
Жінку, яка пограбувала могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича (позивний — Грєнка), знайшли. Пояснити свій вчинок вона не змогла. Про це повідомила поліція Вінницької області, пише УНН.
Проведеними слідчо-оперативними заходами та за допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. Вдома у фігурантки знайшли й крадені речі,
Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп’яніння. Пояснити свій вчинок не змогла. За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).
Наразі з жінкою проводяться слідчі дії та очікується на результати призначених експертиз, за висновками яких будуть прийняті остаточні процесуальні рішення.
Нагадаємо
30 березня до поліції звернулась жителька міста Вінниця з повідомленням про те, що з могили її сина, військовослужбовця з позивним "Грінка" (наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича - ред.), на кладовищі "Сабарів-1" невідомі скоїли крадіжку дерев’яної булави та трьох свічок.
У соцмережах мати Назарія, Маріанна Гринцевич, розповіла, що з викрадені свічки були коштовними, а булава - привезена із Закарпаття.