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Знайдено жінку, яка пограбувала могилу наймолодшого оборонця "Азовсталі" Гринцевича "Грінки": вона каже, що була п'яна

Київ • УНН

 • 24305 перегляди

Злодійкою виявилась 39-річна місцева жителька, яка пояснила свій вчинок алкогольним сп'янінням. Їй загрожує відповідальність за наругу над могилою.

Знайдено жінку, яка пограбувала могилу наймолодшого оборонця "Азовсталі" Гринцевича "Грінки": вона каже, що була п'яна

Жінку, яка пограбувала могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича (позивний — Грєнка), знайшли. Пояснити свій вчинок вона не змогла. Про це повідомила поліція Вінницької області, пише УНН.

Проведеними слідчо-оперативними заходами та за допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. Вдома у фігурантки знайшли й крадені речі,

- йдеться у повідомленні.

Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп’яніння. Пояснити свій вчинок не змогла. За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Наразі з жінкою проводяться слідчі дії та очікується на результати призначених експертиз, за висновками яких будуть прийняті остаточні процесуальні рішення.

Нагадаємо

30 березня до поліції звернулась жителька міста Вінниця з повідомленням про те, що з могили її сина, військовослужбовця з позивним "Грінка" (наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича - ред.), на кладовищі "Сабарів-1" невідомі скоїли крадіжку дерев’яної булави та трьох свічок.

У соцмережах мати Назарія, Маріанна Гринцевич, розповіла, що з викрадені свічки були коштовними, а булава - привезена із Закарпаття.

Ольга Розгон

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