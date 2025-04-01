Найдена женщина, ограбившая могилу самого молодого защитника "Азовстали" Гринцевича "Гренки": она говорит, что была пьяна

Женщину, которая ограбила могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича (позывной — Гренка), нашли. Объяснить свой поступок она не смогла. Об этом сообщила полиция Винницкой области, пишет УНН.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и с помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили, что к уголовному правонарушению причастна 39-летняя винничанка. Дома у фигурантки нашли и краденые вещи, - говорится в сообщении.

Со слов злоумышленницы, преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок не смогла. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УКУ (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Сейчас с женщиной проводятся следственные действия и ожидается результаты назначенных экспертиз, по заключениям которых будут приняты окончательные процессуальные решения.

Напомним

30 марта в полицию обратилась жительница города Винница с сообщением о том, что с могилы ее сына, военнослужащего с позывным "Гринка" (самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича - ред.), на кладбище "Сабаров-1" неизвестные совершили кражу деревянной булавы и трех свечей.

В соцсетях мать Назария, Марианна Гринцевич, рассказала, что с похищенные свечи были дорогостоящими, а булава - привезена из Закарпатья.