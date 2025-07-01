На фронті загинув командир 110-ї бригади Сергій Захаревич

На фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Сергій Захаревич. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Собко у Facebook, передає УНН.

Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг - Сергій Захаревич. Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше - це aggressiveness та initiative. Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями. Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що. Твій гумор та позитивний настрій, навіть в саму сраку, завжди підтримував всіх, заряджав. Дякую тобі за все