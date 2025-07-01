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На фронті загинув командир 110-ї бригади Сергій Захаревич

Київ • УНН

 • 92 перегляди

На фронті загинув Сергій Захаревич, командир 110-ї окремої механізованої бригади. Дружина та бригадний генерал Сергій Собко підтвердили його смерть.

На фронті загинув командир 110-ї бригади Сергій Захаревич

На фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Сергій Захаревич. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Собко у Facebook, передає УНН.

Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг - Сергій Захаревич. Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше - це aggressiveness та initiative. Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями. Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що. Твій гумор та позитивний настрій, навіть в саму сраку, завжди підтримував всіх, заряджав. Дякую тобі за все 

- написав Собко.

Смерть Захаревича підтвердила і дружина Оксана.

Мій сенс життя сьогодні пішов до небесного війська 

- написала Оксана Захаревич.

Про обставини загибелі Сергія Захаревича не повідомляється.

Довідково

Сергій Захаревич закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Після завершення навчання очолив взвод у розвідувальній роті 30-ї окремої механізованої бригади, а з 2010 року командував розвідувальною ротою 1-ї танкової бригади.

У лютому 2025 року його призначили командиром 110-ї окремої механізованої бригади. До цього він обіймав посаду заступника командира 33-ї механізованої бригади.

Відзначений державними нагородами: у 2015 році отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а в липні 2022-го - орден ІІ ступеня.

Нагадаємо

Відбиваючи масований повітряний напад рф, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

Павло Башинський

Павло Башинський

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