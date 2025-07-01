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На фронте погиб командир 110-й бригады Сергей Захаревич

Киев • УНН

 • 73 просмотра

На фронте погиб Сергей Захаревич, командир 110-й отдельной механизированной бригады. Жена и бригадный генерал Сергей Собко подтвердили его смерть.

На фронте погиб командир 110-й бригады Сергей Захаревич

На фронте погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергей Захаревич. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Собко в Facebook, передает УНН.

Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг - Сергей Захаревич. Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего - это aggressiveness и initiative. Ооо, это именно о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами. Ты говорил, что удача изменчива, она тебе изменяла часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что. Твой юмор и позитивный настрой, даже в самую задницу, всегда поддерживал всех, заряжал. Спасибо тебе за всё 

- написал Собко.

Смерть Захаревича подтвердила и жена Оксана.

Мой смысл жизни сегодня ушел в небесное войско 

- написала Оксана Захаревич.

Об обстоятельствах гибели Сергея Захаревича не сообщается.

Справочно

Сергей Захаревич окончил Одесский институт Сухопутных войск. После завершения обучения возглавил взвод в разведывательной роте 30-й отдельной механизированной бригады, а с 2010 года командовал разведывательной ротой 1-й танковой бригады.

В феврале 2025 года его назначили командиром 110-й отдельной механизированной бригады. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.

Отмечен государственными наградами: в 2015 году получил орден Богдана Хмельницкого III степени, а в июле 2022-го - орден II степени.

Напомним

Отбивая массированный воздушный налет рф, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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