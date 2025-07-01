На фронте погиб командир 110-й бригады Сергей Захаревич
Киев • УНН
На фронте погиб Сергей Захаревич, командир 110-й отдельной механизированной бригады. Жена и бригадный генерал Сергей Собко подтвердили его смерть.
На фронте погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергей Захаревич. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Собко в Facebook, передает УНН.
Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг - Сергей Захаревич. Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего - это aggressiveness и initiative. Ооо, это именно о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами. Ты говорил, что удача изменчива, она тебе изменяла часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что. Твой юмор и позитивный настрой, даже в самую задницу, всегда поддерживал всех, заряжал. Спасибо тебе за всё
Смерть Захаревича подтвердила и жена Оксана.
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Об обстоятельствах гибели Сергея Захаревича не сообщается.
Справочно
Сергей Захаревич окончил Одесский институт Сухопутных войск. После завершения обучения возглавил взвод в разведывательной роте 30-й отдельной механизированной бригады, а с 2010 года командовал разведывательной ротой 1-й танковой бригады.
В феврале 2025 года его назначили командиром 110-й отдельной механизированной бригады. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.
Отмечен государственными наградами: в 2015 году получил орден Богдана Хмельницкого III степени, а в июле 2022-го - орден II степени.
Напомним
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