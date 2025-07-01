На фронте погиб командир 110-й бригады Сергей Захаревич

На фронте погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергей Захаревич. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Собко в Facebook, передает УНН.

Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг - Сергей Захаревич. Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего - это aggressiveness и initiative. Ооо, это именно о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами. Ты говорил, что удача изменчива, она тебе изменяла часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что. Твой юмор и позитивный настрой, даже в самую задницу, всегда поддерживал всех, заряжал. Спасибо тебе за всё