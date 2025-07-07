Зеленский готовит документы на Героя Украины для трех павших воинов

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
17:19 • 8761 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 37664 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 69207 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 80907 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 96345 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 169765 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 66527 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 83945 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 137948 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 131925 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
1м/с
44%
743мм
Популярные новости
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 80711 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 74169 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 49953 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 59673 просмотра
Саммит БРИКС-2025 в Бразилии стал провалом для путина: детали от СНБО17:57 • 3213 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 60398 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 50734 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 74978 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 81499 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 169765 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Рустем Умеров
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Рим
Львов
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 88171 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 277967 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 120308 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 238553 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 262113 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Сухой Су-27
Truth Social
MIM-104 Patriot
Северный поток — 2

Зеленский готовит документы на Героя Украины для трех павших воинов

Киев • УНН

 • 299 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке документов для присвоения звания Героя Украины посмертно летчику Дмитрию Фишеру, "азовцу" Назарию Гринцевичу и бойцу 3-й штурмовой бригады Виталию Карвацкому. Эти воины отличились в боях, а их судьбы были связаны с тяжелыми испытаниями, включая плен и исчезновение без вести.

Зеленский готовит документы на Героя Украины для трех павших воинов

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке документов на присвоение звания Героя Украины трем павшим воинам - летчику Дмитрию Фишеру, "азовцу" Назарию Гринцевичу и бойцу 3-й штурмовой бригады Виталию Карвацкому. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Не забываем наших павших воинов. Чтим их память и отмечаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах – украинских воинах. Военный летчик, полковник Фишер Дмитрий, "азовец" Гринцевич Назарий, воин 3-й штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Герой Украины – к сожалению, посмертно 

- сказал Зеленский.

Справка

Дмитрий Фишер - подполковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны.

Свое последнее боевое задание он выполнил 5 июня 2022 года, после чего его судьба была неизвестной. Его самолет Су-27 был сбит российской ПВО при выполнении сложной боевой миссии. Полтора года считался пропавшим без вести. В начале февраля 2024 года тело пилота эвакуировали разведчики спецподразделения ГУР из города падения самолета. В марте 2024 года экспертиза ДНК подтвердила личность погибшего летчика. 28 марта состоялось захоронение в Миргороде.

Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" погиб 7 мая 2024 года. Парень был самым молодым защитником "Азовстали". Более четырех месяцев был в плену, 21 сентября 2022 года его вернули. После освобождения "Гринка" вместе с друзьями основал подразделение "Контакт 12", где был командиром взвода оптических наблюдателей.

Винничанка получила подозрение за кражу с могилы самого молодого защитника "Азовстали" "Гренки"02.04.25, 11:19 • 12626 просмотров

Виталий Карвацкий, позывной "Турист" - военный Третьей штурмовой бригады. В ряды ВСУ Виталий присоединился с началом полномасштабного вторжения, еще во время учебы в магистратуре. Начинал службу в армии в 125 отдельной бригаде территориальной обороны. Позже военный служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Там он работал с FPV-дронами. Погиб 11 июня в боях на Харьковском направлении.

Напомним

На фронте погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергей Захаревич.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Сухой Су-27
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9