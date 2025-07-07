Зеленский готовит документы на Героя Украины для трех павших воинов

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке документов на присвоение звания Героя Украины трем павшим воинам - летчику Дмитрию Фишеру, "азовцу" Назарию Гринцевичу и бойцу 3-й штурмовой бригады Виталию Карвацкому. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Не забываем наших павших воинов. Чтим их память и отмечаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах – украинских воинах. Военный летчик, полковник Фишер Дмитрий, "азовец" Гринцевич Назарий, воин 3-й штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Герой Украины – к сожалению, посмертно - сказал Зеленский.

Справка

Дмитрий Фишер - подполковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны.

Свое последнее боевое задание он выполнил 5 июня 2022 года, после чего его судьба была неизвестной. Его самолет Су-27 был сбит российской ПВО при выполнении сложной боевой миссии. Полтора года считался пропавшим без вести. В начале февраля 2024 года тело пилота эвакуировали разведчики спецподразделения ГУР из города падения самолета. В марте 2024 года экспертиза ДНК подтвердила личность погибшего летчика. 28 марта состоялось захоронение в Миргороде.

Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" погиб 7 мая 2024 года. Парень был самым молодым защитником "Азовстали". Более четырех месяцев был в плену, 21 сентября 2022 года его вернули. После освобождения "Гринка" вместе с друзьями основал подразделение "Контакт 12", где был командиром взвода оптических наблюдателей.

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Виталий Карвацкий, позывной "Турист" - военный Третьей штурмовой бригады. В ряды ВСУ Виталий присоединился с началом полномасштабного вторжения, еще во время учебы в магистратуре. Начинал службу в армии в 125 отдельной бригаде территориальной обороны. Позже военный служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Там он работал с FPV-дронами. Погиб 11 июня в боях на Харьковском направлении.

Напомним

На фронте погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Сергей Захаревич.