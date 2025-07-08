Присвоение звания Героя Украины Виталию Карвацкому: Зеленский сообщил о подготовке представления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже подготовлены представления и все документы о присвоении звания Героя Украины бойцу 3-ОШБр Виталию Карвацкому, погибшему 11 июня. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Несколько важных решений за этот день. Прежде всего, сегодня я подписал указы о присвоении звания Героя Украины Назарию Гринцевичу и Дмитрию Фишеру, также уже подготовлены представления и все документы по Виталию Карвацкому, сам указ по нему будет после завершения соответствующих экспертиз - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы награждение украинских воинов государственными наградами и специальными званиями происходило быстрее и более основательно.

К сожалению, сейчас родным воинов и самим воинам приходится слишком долго ожидать заслуженных наград, пока продолжаются разного рода проверки и бюрократические процедуры. Соответствующие должностные лица должны ускориться с этими процессами - добавил Зеленский.

Дополнение

Вчера, 7 июля, Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке документов на присвоение звания Героя Украины бойцу 3-й штурмовой бригады Виталию Карвацкому.

Виталий Карвацкий, позывной "Турист" - военный Третьей штурмовой бригады. В ряды ВСУ Виталий присоединился с началом полномасштабного вторжения, еще во время обучения в магистратуре. Начинал службу в армии в 125 отдельной бригаде территориальной обороны.

Позже военный служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Там он работал с FPV-дронами. Погиб 11 июня в боях на Харьковском направлении.

Зеленский готовит документы на Героя Украины для трех павших воинов

Напомним, Защитник Мариуполя, "азовец" Назар Гринцевич с позывным "Гринка" погиб 6 мая 2024 года. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Гринцевичу присвоят звание Героя Украины посмертно.

Также Президент присвоил звание Героя Украины полковнику Дмитрию Фишеру.