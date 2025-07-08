Присвоение звания Героя Украины Виталию Карвацкому: Зеленский сообщил о подготовке представления
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о подготовке документов для присвоения звания Героя Украины Виталию Карвацкому, бойцу 3-ОШБр, погибшему 11 июня. Он также подписал указы о присвоении звания Героя Украины Назарию Гринцевичу и Дмитрию Фишеру.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже подготовлены представления и все документы о присвоении звания Героя Украины бойцу 3-ОШБр Виталию Карвацкому, погибшему 11 июня. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Несколько важных решений за этот день. Прежде всего, сегодня я подписал указы о присвоении звания Героя Украины Назарию Гринцевичу и Дмитрию Фишеру, также уже подготовлены представления и все документы по Виталию Карвацкому, сам указ по нему будет после завершения соответствующих экспертиз
Президент подчеркнул, что важно, чтобы награждение украинских воинов государственными наградами и специальными званиями происходило быстрее и более основательно.
К сожалению, сейчас родным воинов и самим воинам приходится слишком долго ожидать заслуженных наград, пока продолжаются разного рода проверки и бюрократические процедуры. Соответствующие должностные лица должны ускориться с этими процессами
Дополнение
Вчера, 7 июля, Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке документов на присвоение звания Героя Украины бойцу 3-й штурмовой бригады Виталию Карвацкому.
Виталий Карвацкий, позывной "Турист" - военный Третьей штурмовой бригады. В ряды ВСУ Виталий присоединился с началом полномасштабного вторжения, еще во время обучения в магистратуре. Начинал службу в армии в 125 отдельной бригаде территориальной обороны.
Позже военный служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Там он работал с FPV-дронами. Погиб 11 июня в боях на Харьковском направлении.
Зеленский готовит документы на Героя Украины для трех павших воинов07.07.25, 21:54 • 1591 просмотр
Напомним, Защитник Мариуполя, "азовец" Назар Гринцевич с позывным "Гринка" погиб 6 мая 2024 года. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Гринцевичу присвоят звание Героя Украины посмертно.
Также Президент присвоил звание Героя Украины полковнику Дмитрию Фишеру.