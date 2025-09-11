$41.210.09
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 17900 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 12292 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 11223 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 17406 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13276 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 15499 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 13856 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 13932 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14737 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Примусово вивезли спочатку до окупованого Криму, а потім у рф: Україні вдалося повернути 17-річного хлопця

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Україна повернула 17-річного хлопця, примусово вивезеного до рф. Він не отримував належного лікування хронічного захворювання.

Примусово вивезли спочатку до окупованого Криму, а потім у рф: Україні вдалося повернути 17-річного хлопця

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з рф 17-річного хлопця. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Після окупації рідного міста його разом із мамою росіяни примусово вивезли спочатку до Криму, а потім у росію, де він був змушений відвідувати російську школу. До того ж хлопець мав хронічне захворювання, проте належного лікування в рф не отримував, через що стан його здоров’я ставав дедалі гіршим. Найбільше він мріяв повернутися в Україну 

- розповів Єрмак історію 17-річного українця.

За його словами, сьогодні хлопець уже вдома, зі старшою сестрою, отримує допомогу, необхідне лікування та належний догляд, щоб відновити здоров’я. 

Україна повернула 14-річну дівчину після трьох років перебування в окупації09.09.25, 11:30 • 4046 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Крим
Україна