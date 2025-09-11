Примусово вивезли спочатку до окупованого Криму, а потім у рф: Україні вдалося повернути 17-річного хлопця

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з рф 17-річного хлопця. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Після окупації рідного міста його разом із мамою росіяни примусово вивезли спочатку до Криму, а потім у росію, де він був змушений відвідувати російську школу. До того ж хлопець мав хронічне захворювання, проте належного лікування в рф не отримував, через що стан його здоров’я ставав дедалі гіршим. Найбільше він мріяв повернутися в Україну - розповів Єрмак історію 17-річного українця.

За його словами, сьогодні хлопець уже вдома, зі старшою сестрою, отримує допомогу, необхідне лікування та належний догляд, щоб відновити здоров’я.

