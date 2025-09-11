Принудительно вывезли сначала в оккупированный Крым, а затем в рф: Украине удалось вернуть 17-летнего парня

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из рф 17-летнего парня. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

После оккупации родного города его вместе с мамой россияне принудительно вывезли сначала в Крым, а затем в россию, где он был вынужден посещать российскую школу. К тому же парень имел хроническое заболевание, однако надлежащего лечения в рф не получал, из-за чего состояние его здоровья становилось все хуже. Больше всего он мечтал вернуться в Украину - рассказал Ермак историю 17-летнего украинца.

По его словам, сегодня парень уже дома, со старшей сестрой, получает помощь, необходимое лечение и надлежащий уход, чтобы восстановить здоровье.

