Принудительно вывезли сначала в оккупированный Крым, а затем в рф: Украине удалось вернуть 17-летнего парня
Киев • УНН
Украина вернула 17-летнего парня, принудительно вывезенного в рф. Он не получал надлежащего лечения хронического заболевания.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из рф 17-летнего парня. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
После оккупации родного города его вместе с мамой россияне принудительно вывезли сначала в Крым, а затем в россию, где он был вынужден посещать российскую школу. К тому же парень имел хроническое заболевание, однако надлежащего лечения в рф не получал, из-за чего состояние его здоровья становилось все хуже. Больше всего он мечтал вернуться в Украину
По его словам, сегодня парень уже дома, со старшей сестрой, получает помощь, необходимое лечение и надлежащий уход, чтобы восстановить здоровье.
Украина вернула 14-летнюю девушку после трех лет пребывания в оккупации09.09.25, 11:30 • 4048 просмотров