19:17 • 582 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
15:15 • 9198 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 19698 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 13123 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 11982 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 18448 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13519 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 15714 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 13970 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14044 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ11 сентября, 09:38 • 8284 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 30583 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»11 сентября, 13:02 • 10246 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 8618 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 7906 просмотра
YouTube

Принудительно вывезли сначала в оккупированный Крым, а затем в рф: Украине удалось вернуть 17-летнего парня

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Украина вернула 17-летнего парня, принудительно вывезенного в рф. Он не получал надлежащего лечения хронического заболевания.

Принудительно вывезли сначала в оккупированный Крым, а затем в рф: Украине удалось вернуть 17-летнего парня

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из рф 17-летнего парня. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

После оккупации родного города его вместе с мамой россияне принудительно вывезли сначала в Крым, а затем в россию, где он был вынужден посещать российскую школу. К тому же парень имел хроническое заболевание, однако надлежащего лечения в рф не получал, из-за чего состояние его здоровья становилось все хуже. Больше всего он мечтал вернуться в Украину 

- рассказал Ермак историю 17-летнего украинца.

По его словам, сегодня парень уже дома, со старшей сестрой, получает помощь, необходимое лечение и надлежащий уход, чтобы восстановить здоровье. 

Украина вернула 14-летнюю девушку после трех лет пребывания в оккупации09.09.25, 11:30 • 4048 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Крым
Украина