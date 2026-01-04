Примусова евакуація дітей з батьками оголошена в Кушугумі на Запоріжжі
У селищі Кушугум Запорізької області оголосили про примусову евакуацію дітей разом із батьками або іншими законними представниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на селищну раду.
Деталі
Евакуацію необхідно здійснити впродовж 30 днів з дня його оголошення. Це рішення спрямоване виключно на збереження життя та безпеки дітей
Жителів селища закликали звертатися за додатковою інформацією і допомогою до наступних органів:
- Кушугумської селищної ради;
- керівництва Кушугумської гімназії «Інтелект»;
- КЗДО «Ромашка»;
- соціальних служб Кушугумської селищної ради.
Фахівці нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть у вирішенні організаційних питань. Просимо мешканців зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати за офіційними повідомленнями
Нагадаємо
Через складну безпекову ситуацію оголошено про евакуацію понад 3 тисячі дітей із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.