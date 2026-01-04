$42.170.00
Примусова евакуація дітей з батьками оголошена в Кушугумі на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У селищі Кушугум Запорізької області оголосили про примусову евакуацію дітей разом із батьками або іншими законними представниками. Евакуацію необхідно здійснити впродовж 30 днів з дня її оголошення.

У селищі Кушугум Запорізької області оголосили про примусову евакуацію дітей разом із батьками або іншими законними представниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на селищну раду.

Деталі

Евакуацію необхідно здійснити впродовж 30 днів з дня його оголошення. Це рішення спрямоване виключно на збереження життя та безпеки дітей

- йдеться в повідомленні.

Жителів селища закликали звертатися за додатковою інформацією і допомогою до наступних органів:

  • Кушугумської селищної ради;
    • керівництва Кушугумської гімназії «Інтелект»;
      • КЗДО «Ромашка»;
        • соціальних служб Кушугумської селищної ради.

          Фахівці нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть у вирішенні організаційних питань. Просимо мешканців зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати за офіційними повідомленнями

          - заявили в селищній раді.

          Нагадаємо

          Через складну безпекову ситуацію оголошено про евакуацію понад 3 тисячі дітей із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

          Євген Устименко

          СуспільствоВійна в Україні
          Село
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Дніпропетровська область
          Запорізька область