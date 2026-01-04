Принудительная эвакуация детей с родителями объявлена в Кушугуме Запорожской области

$42.170.00
49.550.00
ukenru
09:34 • 464 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 24436 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 35801 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 46108 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 48817 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 46816 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 60424 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 81395 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 68653 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 88886 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
58%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: "Куба падет сама по себе" - США не планируют военных действий против Гаваны4 января, 00:51 • 5902 просмотра
Латвия передаст Украине очередную партию конфискованных авто, среди которых люксовый Lincoln4 января, 01:07 • 13807 просмотра
Демократы обвинили Трампа во лжи относительно Венесуэлы и требуют план управления страной4 января, 01:38 • 10273 просмотра
Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата4 января, 03:49 • 4668 просмотра
Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты04:24 • 11530 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 78890 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 97672 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 108971 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 245658 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 179710 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Музыкант
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 15584 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 64524 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 74143 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 71677 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 179707 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
БМ-21 «Град»

Принудительная эвакуация детей с родителями объявлена в Кушугуме Запорожской области

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В поселке Кушугум Запорожской области объявили о принудительной эвакуации детей вместе с родителями или другими законными представителями. Эвакуацию необходимо осуществить в течение 30 дней со дня ее объявления.

Принудительная эвакуация детей с родителями объявлена в Кушугуме Запорожской области

В поселке Кушугум Запорожской области объявили о принудительной эвакуации детей вместе с родителями или другими законными представителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на поселковый совет.

Детали

Эвакуацию необходимо осуществить в течение 30 дней со дня ее объявления. Это решение направлено исключительно на сохранение жизни и безопасности детей

- говорится в сообщении.

Жителей поселка призвали обращаться за дополнительной информацией и помощью в следующие органы:

  • Кушугумского поселкового совета;
    • руководства Кушугумской гимназии «Интеллект»;
      • КЗДО «Ромашка»;
        • социальных служб Кушугумского поселкового совета.

          Специалисты предоставят всю необходимую информацию и помогут в решении организационных вопросов. Просим жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за официальными сообщениями

          - заявили в поселковом совете.

          Напомним

          Из-за сложной ситуации с безопасностью объявлено об эвакуации более 3 тысяч детей из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.

          Евгений Устименко

          ОбществоВойна в Украине
          Село
          Воздушная тревога
          Военное положение
          Война в Украине
          Днепропетровская область
          Запорожская область