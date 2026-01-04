Принудительная эвакуация детей с родителями объявлена в Кушугуме Запорожской области
Киев • УНН
В поселке Кушугум Запорожской области объявили о принудительной эвакуации детей вместе с родителями или другими законными представителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на поселковый совет.
Детали
Эвакуацию необходимо осуществить в течение 30 дней со дня ее объявления. Это решение направлено исключительно на сохранение жизни и безопасности детей
Жителей поселка призвали обращаться за дополнительной информацией и помощью в следующие органы:
- Кушугумского поселкового совета;
- руководства Кушугумской гимназии «Интеллект»;
- КЗДО «Ромашка»;
- социальных служб Кушугумского поселкового совета.
Специалисты предоставят всю необходимую информацию и помогут в решении организационных вопросов. Просим жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за официальными сообщениями
Напомним
Из-за сложной ситуации с безопасностью объявлено об эвакуации более 3 тысяч детей из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.