Прикордонники затримали чоловіка, який вербував жінок для секс-роботи в Італії
Київ • УНН
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти чотирьох дівчат за кордон для надання секс-послуг в Італії.
Прикордонники затримали чоловіка під час спроби переправлення за кордон чотирьох дівчат, яких вербував для секс-роботи в Італії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, пише УНН.
Чоловік знаходив потенційних "жертв" через знайомих і пропонував їм високооплачувану роботу за кордоном. Під час зустрічі з дівчатами обіцяв 300 доларів за годину, половину коштів вони мали віддати йому. Оформлення необхідних документів для виїзду чоловік брав на себе,
Деталі
Організатора затримали під час спроби переправлення за кордон чотирьох дівчат, яких спочатку мали вивезти автобусом до Молдови, а потім – літаком до Італії.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 149 "Торгівля людьми" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Нагадаємо
Одесит намагався незаконно переправити двох чоловіків за кордон, одного з яких заховав у багажнику автівки. Відомо що за цю послугу водій взяв з пасажирів $400 та $300 відповідно.