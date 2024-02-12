Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии

Пограничники задержали мужчину при попытке переправки за границу четырех девушек, которых вербовал для секс-работы в Италии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Мужчина находил потенциальных "жертв" через знакомых и предлагал им высокооплачиваемую работу за рубежом. Во время встречи с девушками обещал 300 долларов в час, половину средств они должны были отдать ему. Оформление необходимых документов для выезда мужчина брал на себя, - сообщают в ГПСУ.

Детали

Организатора задержали при попытке переправки за границу четырех девушек, которых сначала должны были вывезти автобусом в Молдову, а затем - самолетом в Италию.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 149 "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним

Одессит пытался незаконно переправить двух мужчин за границу, одного из которых спрятал в багажнике автомобиля. Известно, что за эту услугу водитель взял с пассажиров $400 и $300 соответственно.