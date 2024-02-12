Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии
Киев • УНН
Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.
Пограничники задержали мужчину при попытке переправки за границу четырех девушек, которых вербовал для секс-работы в Италии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.
Мужчина находил потенциальных "жертв" через знакомых и предлагал им высокооплачиваемую работу за рубежом. Во время встречи с девушками обещал 300 долларов в час, половину средств они должны были отдать ему. Оформление необходимых документов для выезда мужчина брал на себя,
Детали
Организатора задержали при попытке переправки за границу четырех девушек, которых сначала должны были вывезти автобусом в Молдову, а затем - самолетом в Италию.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 149 "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним
Одессит пытался незаконно переправить двух мужчин за границу, одного из которых спрятал в багажнике автомобиля. Известно, что за эту услугу водитель взял с пассажиров $400 и $300 соответственно.
Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии
Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.
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