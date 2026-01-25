Прикордонники поповнили обмінний фонд, полонивши окупанта за допомогою дрона

$43.170.00
24 січня, 18:16 • 14833 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 30086 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 27067 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 36339 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 35938 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47144 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44015 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35211 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29447 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 70972 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 7154 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 8430 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США00:41 • 12967 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС01:15 • 5342 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 6910 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 70972 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 84471 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 98765 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 92735 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 93732 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 15388 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 15966 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 32767 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 33300 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46420 перегляди
Прикордонники поповнили обмінний фонд, полонивши окупанта за допомогою дрона

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Військовослужбовці 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону провели операцію з виведення ворога за допомогою дронів. Розрахунок ударних БпЛА відпрацював по ворожому укриттю, після чого російський військовий здався.

Прикордонники поповнили обмінний фонд, полонивши окупанта за допомогою дрона

Військовослужбовці 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону поповнили обмінний фонд, провівши складну операцію з виведення ворога за допомогою дронів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба та публікує відповідне відео, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що розрахунок ударних БпЛА відпрацював по ворожому укриттю. Після вогневого ураження вцілілий російський військовий вийшов назовні та сигналізував про намір здатися, демонструючи білу тканину.

Екіпаж БпЛА під командуванням пілота з позивним "Шалений" прийняв рішення зберегти життя окупанту та вивести його до українських позицій. Операція з супроводу полоненого тривала близько трьох годин. Для безперервного контролю маршруту було задіяно кілька екіпажів, які змінювали дрони в повітрі, передаючи "естафету" спостереження

- йдеться у дописі до відео.

Як розповіли прикордонники, під час переходу окупант почав замерзати та їсти сніг. Помітивши це, прикордонники скинули йому з дрона пляшку води та хімічні грілки для рук, аби той зміг дійти до точки евакуації. Наразі полонений переданий відповідним службам для поповнення обмінного фонду.

Нагадаємо

Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Відповідне відео оприлюднила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів15.01.26, 03:23 • 10678 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна