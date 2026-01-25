Прикордонники поповнили обмінний фонд, полонивши окупанта за допомогою дрона

Військовослужбовці 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону поповнили обмінний фонд, провівши складну операцію з виведення ворога за допомогою дронів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба та публікує відповідне відео, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що розрахунок ударних БпЛА відпрацював по ворожому укриттю. Після вогневого ураження вцілілий російський військовий вийшов назовні та сигналізував про намір здатися, демонструючи білу тканину.

Екіпаж БпЛА під командуванням пілота з позивним "Шалений" прийняв рішення зберегти життя окупанту та вивести його до українських позицій. Операція з супроводу полоненого тривала близько трьох годин. Для безперервного контролю маршруту було задіяно кілька екіпажів, які змінювали дрони в повітрі, передаючи "естафету" спостереження - йдеться у дописі до відео.

Як розповіли прикордонники, під час переходу окупант почав замерзати та їсти сніг. Помітивши це, прикордонники скинули йому з дрона пляшку води та хімічні грілки для рук, аби той зміг дійти до точки евакуації. Наразі полонений переданий відповідним службам для поповнення обмінного фонду.

