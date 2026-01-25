Пограничники пополнили обменный фонд, пленив оккупанта с помощью дрона

Военнослужащие 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда пополнили обменный фонд, проведя сложную операцию по выводу врага с помощью дронов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба и публикует соответствующее видео, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что расчет ударных БпЛА отработал по вражескому укрытию. После огневого поражения уцелевший российский военный вышел наружу и сигнализировал о намерении сдаться, демонстрируя белую ткань.

Экипаж БпЛА под командованием пилота с позывным "Шаленый" принял решение сохранить жизнь оккупанту и вывести его к украинским позициям. Операция по сопровождению пленного длилась около трех часов. Для непрерывного контроля маршрута было задействовано несколько экипажей, которые меняли дроны в воздухе, передавая "эстафету" наблюдения - говорится в сообщении к видео.

Как рассказали пограничники, во время перехода оккупант начал замерзать и есть снег. Заметив это, пограничники сбросили ему с дрона бутылку воды и химические грелки для рук, чтобы тот смог дойти до точки эвакуации. Сейчас пленный передан соответствующим службам для пополнения обменного фонда.

