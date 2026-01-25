Пограничники пополнили обменный фонд, пленив оккупанта с помощью дрона

$43.170.00
24 января, 18:16 • 15557 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 31532 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 28104 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 37355 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 36645 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 47455 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44251 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35305 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29502 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 72051 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios24 января, 22:28
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов25 января, 00:06
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США25 января, 00:41
Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД01:15
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО03:35
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь

Эксклюзив

23 января, 08:04
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 99445 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года24 января, 08:56
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте23 января, 12:32
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию23 января, 11:14
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56
Отопление
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Пограничники пополнили обменный фонд, пленив оккупанта с помощью дрона

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Военнослужащие 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда провели операцию по выводу врага с помощью дронов. Расчет ударных БпЛА отработал по вражескому укрытию, после чего российский военный сдался.

Пограничники пополнили обменный фонд, пленив оккупанта с помощью дрона

Военнослужащие 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда пополнили обменный фонд, проведя сложную операцию по выводу врага с помощью дронов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба и публикует соответствующее видео, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что расчет ударных БпЛА отработал по вражескому укрытию. После огневого поражения уцелевший российский военный вышел наружу и сигнализировал о намерении сдаться, демонстрируя белую ткань.

Экипаж БпЛА под командованием пилота с позывным "Шаленый" принял решение сохранить жизнь оккупанту и вывести его к украинским позициям. Операция по сопровождению пленного длилась около трех часов. Для непрерывного контроля маршрута было задействовано несколько экипажей, которые меняли дроны в воздухе, передавая "эстафету" наблюдения

- говорится в сообщении к видео.

Как рассказали пограничники, во время перехода оккупант начал замерзать и есть снег. Заметив это, пограничники сбросили ему с дрона бутылку воды и химические грелки для рук, чтобы тот смог дойти до точки эвакуации. Сейчас пленный передан соответствующим службам для пополнения обменного фонда.

Напомним

Подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям захватчиков на Южно-Слобожанском направлении. Соответствующее видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники на юге Украины уничтожили квадроциклы, антенну связи и робот оккупантов15.01.26, 03:23 • 10678 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Украина