Пограничники на юге Украины уничтожили квадроциклы, антенну связи и робот оккупантов
Киев • УНН
Пилоты дронов Госпогранслужбы на юге Украины поразили квадроциклы, антенну связи и наземный роботизированный комплекс российских захватчиков. Пограничники эффективно уменьшают возможности врага.
Подробности
"Благодаря профессиональной и слаженной работе в этот раз были поражены: вражеские квадроциклы, антенна связи, огневая позиция и роботизированный наземный комплекс", - говорится в сообщении.
Пограничники подчеркнули, что эффективно уменьшают возможности врага и остаются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.
Напомним
На Южно-Слобожанском направлении операторы подразделения "Фурия" поразили пять транспортных средств, комплекс РЭБ и склад горюче-смазочных материалов россиян. Также уничтожен оккупант, вражеский FPV и отработаны сбросы по двум укрытиям врага.
