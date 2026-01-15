$43.180.08
14 января, 19:44 • 9670 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 17761 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 19358 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 18537 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 18584 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 17055 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 14982 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14415 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12644 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 25444 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Пограничники на юге Украины уничтожили квадроциклы, антенну связи и робот оккупантов

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Пилоты дронов Госпогранслужбы на юге Украины поразили квадроциклы, антенну связи и наземный роботизированный комплекс российских захватчиков. Пограничники эффективно уменьшают возможности врага.

Пограничники на юге Украины уничтожили квадроциклы, антенну связи и робот оккупантов

На юге Украины пилоты дронов Госпогранслужбы поразили квадроциклы, антенну связи и наземный роботизированный комплекс российских захватчиков. Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует УНН.

Подробности

"Благодаря профессиональной и слаженной работе в этот раз были поражены: вражеские квадроциклы, антенна связи, огневая позиция и роботизированный наземный комплекс", - говорится в сообщении.

Пограничники подчеркнули, что эффективно уменьшают возможности врага и остаются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.

Напомним

На Южно-Слобожанском направлении операторы подразделения "Фурия" поразили пять транспортных средств, комплекс РЭБ и склад горюче-смазочных материалов россиян. Также уничтожен оккупант, вражеский FPV и отработаны сбросы по двум укрытиям врага.

Операторы дронов показали уничтожение трех вражеских РЛС и ЗРК на Запорожском и Донецком направлениях13.01.26, 06:31 • 3936 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Государственная пограничная служба Украины