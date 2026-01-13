Операторы дронов показали уничтожение трех вражеских РЛС и ЗРК на Запорожском и Донецком направлениях

$43.080.09
50.140.03
ukenru
12 января, 19:13 • 13579 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 23251 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 18055 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 19564 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 30921 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 18402 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19959 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 41966 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 38315 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30090 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орловская ТЭЦ в РФ снова под ударом: вспыхнул пожар12 января, 18:45 • 4954 просмотра
2025 год унес наибольшее количество жизней гражданских лиц в Украине с 2022 года - ООН12 января, 20:40 • 3684 просмотра
"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве12 января, 21:21 • 10406 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами23:25 • 5818 просмотра
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло00:39 • 9862 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 30914 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 35443 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 41965 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 38616 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 43100 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Николас Мадуро
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Венесуэла
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 34452 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 30064 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 35812 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 37918 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 93980 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Таймс
Truth Social

Операторы дронов показали уничтожение трех вражеских РЛС и ЗРК на Запорожском и Донецком направлениях

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Операторы дронов 412-й бригады уничтожили вражескую РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" и "Тунгуска" на Запорожском и Донецком направлениях. По словам Роберта "Мадьяра" Бровди, это 9-я, 10-я и 11-я уничтоженные РЛС и ЗРК с 1 по 12 января.

Операторы дронов показали уничтожение трех вражеских РЛС и ЗРК на Запорожском и Донецком направлениях

Операторы дронов 412-й отдельной бригады беспилотных систем NEMESIS уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Прима П-18", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, информирует УНН.

Подробности

По его словам, "это уже 9, 10 и 11 уничтоженные в течение 1-12 января вражеские РЛС и ЗРК из системы ПВО противника".

Все цели уничтожены средствами middle strike птиц 412 бригады СБС "Немезис" на глубине более 100 километров от линии боевого соприкосновения, с боевой частью более 10 килограммов, что не оставляет шансов на боеспособность тем легкобронированным, но дорогостоящим средствам оккупанта

- рассказал "Мадяр" в сообщении к видео.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение 10 военных и инфраструктурных объектов в глубине вражеской территории и на временно оккупированных территориях в новогоднюю ночь. Среди целей были российские НПЗ, нефтебаза, РЛС КАСТА-2Е2 и ЗРК ТОР.

СБС перехватили вражеский "шахед" из ПЗРК: показали видео04.01.26, 22:07 • 4176 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Ракетный комплекс "Тор
Вооруженные силы Украины