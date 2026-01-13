Операторы дронов показали уничтожение трех вражеских РЛС и ЗРК на Запорожском и Донецком направлениях

Операторы дронов 412-й отдельной бригады беспилотных систем NEMESIS уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Прима П-18", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" на Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, информирует УНН.

Подробности

По его словам, "это уже 9, 10 и 11 уничтоженные в течение 1-12 января вражеские РЛС и ЗРК из системы ПВО противника".

Все цели уничтожены средствами middle strike птиц 412 бригады СБС "Немезис" на глубине более 100 километров от линии боевого соприкосновения, с боевой частью более 10 килограммов, что не оставляет шансов на боеспособность тем легкобронированным, но дорогостоящим средствам оккупанта - рассказал "Мадяр" в сообщении к видео.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение 10 военных и инфраструктурных объектов в глубине вражеской территории и на временно оккупированных территориях в новогоднюю ночь. Среди целей были российские НПЗ, нефтебаза, РЛС КАСТА-2Е2 и ЗРК ТОР.

