Оператори дронів 412-ї окремої бригади безпілотних систем NEMESIS знищили ворожу радіолокаційну станцію "Прима П-18", зенітно-ракетний комплекс "Тор" і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" на Запорізькому і Донецькому напрямках. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, інформує УНН.

Деталі

За його словами, "це вже 9, 10 та 11 знищені протягом 1-12 січня ворожі РЛС та ЗРК із системи ППО противника".

Усі цілі знищені засобами middle strike птахів 412 бригади СБС "Немезис" на глибині понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, з бойовою частиною понад 10 кілограмів, що не залишає шансів на боєздатність тим легкоброньованим, але високовартісним засобам окупанта - розповів "Мадяр" у дописі до відео.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження 10 військових та інфраструктурних об'єктів у глибині ворожої території та на тимчасово окупованих територіях у новорічну ніч. Серед цілей були російські НПЗ, нафтобаза, РЛС КАСТА-2Е2 та ЗРК ТОР.

СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео