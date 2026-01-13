$43.080.09
12 січня, 19:13 • 13795 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 23649 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 18255 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 19738 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 31150 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 18459 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 20021 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 42080 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 38408 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30131 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Публікації
Ексклюзиви
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 31152 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 35555 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 42081 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 38690 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 43175 перегляди
Оператори дронів показали знищення трьох ворожих РЛС та ЗРК на Запорізькому і Донецькому напрямках

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Оператори дронів 412-ї бригади знищили ворожу РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" та "Тунгуска" на Запорізькому і Донецькому напрямках. За словами Роберта "Мадяра" Бровді, це 9-та, 10-та та 11-та знищені РЛС та ЗРК з 1 по 12 січня.

Оператори дронів показали знищення трьох ворожих РЛС та ЗРК на Запорізькому і Донецькому напрямках

Оператори дронів 412-ї окремої бригади безпілотних систем NEMESIS знищили ворожу радіолокаційну станцію "Прима П-18", зенітно-ракетний комплекс "Тор" і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" на Запорізькому і Донецькому напрямках. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, інформує УНН.

Деталі

За його словами, "це вже 9, 10 та 11 знищені протягом 1-12 січня ворожі РЛС та ЗРК із системи ППО противника".

Усі цілі знищені засобами middle strike птахів 412 бригади СБС "Немезис" на глибині понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, з бойовою частиною понад 10 кілограмів, що не залишає шансів на боєздатність тим легкоброньованим, але високовартісним засобам окупанта

- розповів "Мадяр" у дописі до відео.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження 10 військових та інфраструктурних об'єктів у глибині ворожої території та на тимчасово окупованих територіях у новорічну ніч. Серед цілей були російські НПЗ, нафтобаза, РЛС КАСТА-2Е2 та ЗРК ТОР.

СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео04.01.26, 22:07 • 4178 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Ракетний комплекс "Тор"
Збройні сили України