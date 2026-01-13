Оператори дронів показали знищення трьох ворожих РЛС та ЗРК на Запорізькому і Донецькому напрямках
Київ • УНН
Оператори дронів 412-ї бригади знищили ворожу РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" та "Тунгуска" на Запорізькому і Донецькому напрямках. За словами Роберта "Мадяра" Бровді, це 9-та, 10-та та 11-та знищені РЛС та ЗРК з 1 по 12 січня.
Деталі
За його словами, "це вже 9, 10 та 11 знищені протягом 1-12 січня ворожі РЛС та ЗРК із системи ППО противника".
Усі цілі знищені засобами middle strike птахів 412 бригади СБС "Немезис" на глибині понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, з бойовою частиною понад 10 кілограмів, що не залишає шансів на боєздатність тим легкоброньованим, але високовартісним засобам окупанта
Нагадаємо
Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження 10 військових та інфраструктурних об'єктів у глибині ворожої території та на тимчасово окупованих територіях у новорічну ніч. Серед цілей були російські НПЗ, нафтобаза, РЛС КАСТА-2Е2 та ЗРК ТОР.
