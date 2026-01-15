$43.180.08
19:44 • 8930 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 16955 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 18710 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 17954 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 18239 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 16921 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 14891 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14370 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12621 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 25146 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 35914 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 44150 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 58981 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 70558 перегляди
Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Пілоти дронів Держприкордонслужби на півдні України вразили квадроцикли, антену зв'язку та наземний роботизований комплекс російських загарбників. Прикордонники ефективно зменшують можливості ворога.

Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів

На півдні України пілоти дронів Держприкордонслужби вразили квадроцикли, антену зв’язку та наземний роботизований комплекс російських загарбників. Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує УНН.

Деталі

"Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: ворожі квадроцикли, антену зв’язку, вогневу позицію та роботизований наземний комплекс", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники підкреслили, що ефективно зменшують можливості ворога та залишаються невіддільною складовою Сил оборони України.

Нагадаємо

На Південно-Слобожанському напрямку оператори підрозділу "Фурія" уразили п'ять транспортних засобів, комплекс РЕБ та склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Також знищено окупанта, вороже FPV та відпрацьовано скидами по двох укриттях ворога.

Оператори дронів показали знищення трьох ворожих РЛС та ЗРК на Запорізькому і Донецькому напрямках13.01.26, 06:31 • 3936 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Державна прикордонна служба України