Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів
Київ • УНН
Пілоти дронів Держприкордонслужби на півдні України вразили квадроцикли, антену зв'язку та наземний роботизований комплекс російських загарбників. Прикордонники ефективно зменшують можливості ворога.
Деталі
"Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: ворожі квадроцикли, антену зв’язку, вогневу позицію та роботизований наземний комплекс", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники підкреслили, що ефективно зменшують можливості ворога та залишаються невіддільною складовою Сил оборони України.
Нагадаємо
На Південно-Слобожанському напрямку оператори підрозділу "Фурія" уразили п'ять транспортних засобів, комплекс РЕБ та склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Також знищено окупанта, вороже FPV та відпрацьовано скидами по двох укриттях ворога.
