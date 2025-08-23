Прикордонники показали знищення зброї та техніки окупантів поблизу Вовчанська
Київ • УНН
Бійці бригади "Гарт" за допомогою FPV-дронів уразили гармату, міномет та кулемет ворога біля Вовчанська. Також знищено два автомобілі та елементи системи зв'язку й управління дронами окупантів.
Бійці прикордонної бригади "Гарт" уразили за допомогою FPV-дронів на вогневих позиціях ворога поблизу Вовчанська гармату, міномет та великокаліберний кулемет. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує УНН.
Деталі
У дописі до відповідного відео зазначається, що події відбувалися на Південно-Слобожанському напрямку.
Також знищено два автомобілі та елементи системи зв’язку й управління дронами окупантів
Нагадаємо
Днями бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади Збройних сил України уразили ворожий танк та знищили квадроцикл, гармату і піхоту окупантів. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Раніше Сили оборони Півдня України підтвердили ураження російського ешелону із пальним у Запорізькій області та показали відповідне відео.
