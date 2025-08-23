Прикордонники показали знищення зброї та техніки окупантів поблизу Вовчанська

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 17686 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 20238 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 16288 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 18530 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 19436 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12437 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 21003 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19725 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13516 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14435 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.4м/с
90%
743мм
Популярнi новини
Китай підтверджує свою роль у врегулюванні війни рф в Україні та готовий "сприяти" і надалі 22 серпня, 17:20 • 3250 перегляди
"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу PhotoVideo22 серпня, 19:53 • 2836 перегляди
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту22 серпня, 20:36 • 5366 перегляди
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки23:14 • 3246 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів01:21 • 4128 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 14951 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 17686 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 18530 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 19436 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 21003 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 16288 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 12174 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 14582 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 17657 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 25618 перегляди
Актуальне
Футбол
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Нафта
Крилата ракета

Прикордонники показали знищення зброї та техніки окупантів поблизу Вовчанська

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Бійці бригади "Гарт" за допомогою FPV-дронів уразили гармату, міномет та кулемет ворога біля Вовчанська. Також знищено два автомобілі та елементи системи зв'язку й управління дронами окупантів.

Прикордонники показали знищення зброї та техніки окупантів поблизу Вовчанська

Бійці прикордонної бригади "Гарт" уразили за допомогою FPV-дронів на вогневих позиціях ворога поблизу Вовчанська гармату, міномет та великокаліберний кулемет. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує УНН.

Деталі

У дописі до відповідного відео зазначається, що події відбувалися на Південно-Слобожанському напрямку.

Також знищено два автомобілі та елементи системи зв’язку й управління дронами окупантів

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Днями бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади Збройних сил України уразили ворожий танк та знищили квадроцикл, гармату і піхоту окупантів. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше Сили оборони Півдня України підтвердили ураження російського ешелону із пальним у Запорізькій області та показали відповідне відео.

Внаслідок операції ГУР у Чорному морі знищено ворожий катер з екіпажем: показали відео21.08.25, 08:41 • 4802 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вовчанськ
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Україна