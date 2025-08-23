Пограничники показали уничтожение оружия и техники оккупантов вблизи Волчанска
Киев • УНН
Бойцы бригады "Гарт" с помощью FPV-дронов поразили пушку, миномет и пулемет врага возле Волчанска. Также уничтожены два автомобиля и элементы системы связи и управления дронами оккупантов.
Детали
В сообщении к соответствующему видео отмечается, что события происходили на Южно-Слобожанском направлении.
Также уничтожены два автомобиля и элементы системы связи и управления дронами оккупантов
Напомним
На днях бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Вооруженных сил Украины поразили вражеский танк и уничтожили квадроцикл, пушку и пехоту оккупантов. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
Ранее Силы обороны Юга Украины подтвердили поражение российского эшелона с горючим в Запорожской области и показали соответствующее видео.
