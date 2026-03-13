Прикордонник отримав нову підозру за хабар для уникнення бойових завдань - ОГП

Правоохоронці повідомили про підозру прикордоннику після надання неправомірної вигоди за переведення у "тихе" місце. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Фігуранту раніше повідомляли про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тоді йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 500 000 гривень, яку він вніс.

Як встановило слідство далі, військовослужбовець вирішив вплинути на власне проходження служби. Наприкінці лютого 2026 року він запропонував заступнику начальника відділу кадрів прикордонного загону неправомірну вигоду за переведення до прикордонної застави, де можна було б уникнути безпосередньої участі у бойових завданнях, але отримувати додаткові виплати.

5 березня 2026 року він передав посадовцю 1900 доларів США, після чого був затриманий правоохоронцями.

Прикордоннику повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань завершило слідчі дії щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який пропонував чоловікам незаконний виїзд з України в Румунію. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.