Пограничник получил новое подозрение за взятку для избежания боевых задач - ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении пограничнику после предоставления неправомерной выгоды за перевод в "тихое" место. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Фигуранту ранее сообщали о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Тогда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 500 000 гривен, которую он внес.

Как установило следствие далее, военнослужащий решил повлиять на собственное прохождение службы. В конце февраля 2026 года он предложил заместителю начальника отдела кадров пограничного отряда неправомерную выгоду за перевод в пограничную заставу, где можно было бы избежать непосредственного участия в боевых задачах, но получать дополнительные выплаты.

5 марта 2026 года он передал должностному лицу 1900 долларов США, после чего был задержан правоохранителями.

Пограничнику сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним

Государственное бюро расследований завершило следственные действия в отношении военнослужащего Государственной пограничной службы, который предлагал мужчинам незаконный выезд из Украины в Румынию. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.