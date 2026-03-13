$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
10:42 • 4388 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 24970 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 55845 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 51717 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 77442 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 40075 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 26681 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20880 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23805 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40503 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Пограничник получил новое подозрение за взятку для избежания боевых задач - ОГП

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Военный передал 1900 долларов за перевод в тыл для получения выплат без участия в боях. Суд избрал ему содержание под стражей без права на залог.

Пограничник получил новое подозрение за взятку для избежания боевых задач - ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении пограничнику после предоставления неправомерной выгоды за перевод в "тихое" место. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Фигуранту ранее сообщали о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Тогда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 500 000 гривен, которую он внес.

Как установило следствие далее, военнослужащий решил повлиять на собственное прохождение службы. В конце февраля 2026 года он предложил заместителю начальника отдела кадров пограничного отряда неправомерную выгоду за перевод в пограничную заставу, где можно было бы избежать непосредственного участия в боевых задачах, но получать дополнительные выплаты.

5 марта 2026 года он передал должностному лицу 1900 долларов США, после чего был задержан правоохранителями.

Пограничнику сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним

Государственное бюро расследований завершило следственные действия в отношении военнослужащего Государственной пограничной службы, который предлагал мужчинам незаконный выезд из Украины в Румынию. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Государственная пограничная служба Украины
Румыния
Украина