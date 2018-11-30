Прожитковий мінімум зросте на 76 гривень

“З 1 грудня прожитковий мінімум зросте до 1853 гривень. Попереднє підвищення було 1 липня 2018 року, чинний розмір прожиткового мінімуму — 1777 грн. Таким чином збільшення становитиме 76 гривень”, — свідчать дані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прожитковий мінімум закладений у Держбюджеті

До розміру прожиткового мінімуму прив'язані соціальні виплати. Тому його підвищення тягне за собою і збільшення розміру решти соціальних видатків державного бюджету. Уряд проводить індексацію, як правило, двічі на рік - з 1 липня і 1 грудня.

З 1 грудня 2018 року зміниться розмір пенсій. Мінімальна пенсія виросте на 62 гривні до 1497 гривень.

Отже, встановлені 1 липня 2018 року соціальні показники зміняться з 1 грудня 2018 року, з 1 липня 2019 року і 1 грудня 2019 року:



прожитковий мінімум - 1777→1853→1936→2027 гривень;

гривень;

мінімальна пенсія - 1435→1497→1564→1624 гривень;

гривень;

п.мінімум для працездатних осіб - 1841→1921→2007→2102 гривень;

гривень;

п.мінімум при втраті працездатності, - 1435→1497→1564→1638 гривень;

гривень;

п.мінімум для дітей до 6 років - 1559→1626→1699→1779 гривень.

гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2019: якою буде мінімальна зарплата

Нагадаємо, допомога матерям-одиначкам буде розраховуватися, виходячи з сукупного доходу за місяць і прожиткового мінімуму на дитину. Якщо у матері мінімальна зарплата, то допомога держави складе 164,5 гривні.

Виплати на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, також залежать від віку дитини. Розраховується допомогу так: з двох прожиткових мінімумів для дитини певного віку віднімається середньомісячний розмір аліментів.

Максимальний розмір допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, виросте до 813 гривень (на 33 гривні).

Малозабезпечені громадяни зможуть отримувати допомогу в розмірі 403,4 грн - сім'ї з працездатних осіб, та 1497 грн - сім'ї, де є люди з інвалідністю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінімальна пенсія зросте на 62 гривні

Виплати людям з інвалідністю першої групи з 1 грудня зростуть до 3074 грн (на 114 грн), для другої і третьої групи інвалідності допомога складе 1497 гривень (надбавка 45 грн).

Нагадаємо, 23 листопада Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік. Його доходи передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень, видатки - 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту - 89 мільярдів 989 мільйонів гривень.