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Прожитковий мінімум зросте на 76 гривень

Прожитковий мінімум зросте на 76 гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. З 1 грудня 2018 року відбудеться чергова індексація соціальних виплат в Україні. Про це повідомляє УНН, посилаючись на затверджені Верховною Радою показники у схваленому законопроекті № 9000 “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

“З 1 грудня прожитковий мінімум зросте до 1853 гривень. Попереднє підвищення було 1 липня 2018 року, чинний розмір прожиткового мінімуму — 1777 грн. Таким чином збільшення становитиме 76 гривень”, — свідчать дані.

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До розміру прожиткового мінімуму прив'язані соціальні виплати. Тому його підвищення тягне за собою і збільшення розміру решти соціальних видатків державного бюджету. Уряд проводить індексацію, як правило, двічі на рік - з 1 липня і 1 грудня.

З 1 грудня 2018 року зміниться розмір пенсій. Мінімальна пенсія виросте на 62 гривні до 1497 гривень. 

Отже, встановлені 1 липня 2018 року соціальні показники зміняться  з 1 грудня 2018 року, з 1 липня 2019 року і 1 грудня 2019 року:

  • прожитковий мінімум - 1777→1853→1936→2027 гривень;
  • мінімальна пенсія - 1435→1497→1564→1624 гривень;
  • п.мінімум для працездатних осіб - 1841→1921→2007→2102 гривень;
  • п.мінімум при втраті працездатності, - 1435→1497→1564→1638 гривень;
  • п.мінімум для дітей до 6 років - 1559→1626→1699→1779 гривень.

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Нагадаємо, допомога матерям-одиначкам буде розраховуватися, виходячи з сукупного доходу за місяць і прожиткового мінімуму на дитину. Якщо у матері мінімальна зарплата, то допомога держави складе 164,5 гривні.

Виплати на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, також залежать від віку дитини. Розраховується допомогу так: з двох прожиткових мінімумів для дитини певного віку віднімається середньомісячний розмір аліментів.

Максимальний розмір допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, виросте до 813 гривень (на 33 гривні).

Малозабезпечені громадяни зможуть отримувати допомогу в розмірі 403,4 грн - сім'ї з працездатних осіб, та 1497 грн - сім'ї, де є люди з інвалідністю.

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Виплати людям з інвалідністю першої групи з 1 грудня зростуть до 3074 грн (на 114 грн), для другої і третьої групи інвалідності допомога складе 1497 гривень (надбавка 45 грн).

Нагадаємо, 23 листопада Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік. Його доходи передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень, видатки - 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту - 89 мільярдів 989 мільйонів гривень.

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