Стало відомо, на яку допомогу від держави можуть розраховувати одинокі матері

“Згідно з Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“, допомога одиноким матерям залежить від середньомісячного доходу сім’ї (законом встановлено, що членами сім’ї одинокої матері є вона сама та її діти. Доходи батьків одинокої матері та інших осіб, які спільно проживають з нею і дітьми в одному будинку/квартирі, не впливатимуть на середньомісячний дохід сім’ї одинокої матері). При цьому, самотня мама може претендувати на допомогу від держави тільки в тому випадку, якщо на одного члена сім’ї припадає сума, яка не дотягує до прожиткового мінімуму (1700 грн — на 1 січня)”, — розповіла вона.

Як уточнила експерт, розмір допомоги є розрахунковою величиною.

“Вона розраховується, виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, установленого для дитини відповідного віку, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців (сукупний дохід сім’ї за 6 місяців необхідно розділити на 6, а потім — на кількість членів такої сім’ї). Отриманий після ділення дохід необхідно порівняти з відповідним ПМ. Якщо в результаті порівняння середньомісячний дохід на кожну дитину виявиться: вище за відповідний ПМ — то соціальні виплати на дітей такій одинокій матері не призначаються; нижче за відповідний ПМ — тоді одинокій матері буде призначена соціальна виплата на дітей у розмірі різниці між ПМ на дитину відповідного віку і середньомісячним доходом на одного члена сім’ї”, — пояснила Пищуліна.

Таким чином, отримання соціальної допомоги залежить від результату порівняння середньомісячного доходу члена сім’ї з розміром конкретного ПМ.

“Іншими словами, одинока мати може отримувати соціальні виплати на всіх своїх дітей або тільки на одного (декілька) чи взагалі не отримувати допомогу від держави”, — уточнила експерт соціальних і гендерних програм “Центру Разумкова”.

При цьому, як підкреслила Пищуліна, таке законодавче регулювання виплат сім’ям з дітьми має неоднозначні наслідки.

“З одного боку, певна категорія жінок буде отримувати допомогу у значно більшому розмірі, ніж це було раніше. Так, раніше жінки отримували від держави допомогу у розмірі не менше 30% від прожиткового мінімуму (до 2016 року жінки отримували по 350,10 гривень на дошкільнят і 436,50 гривень на дитину від шести до 18-ти років. Крім того, існував збільшений розмір адресної допомоги — тим мамам, які отримували низькі доходи). Наразі жінки отримують допомогу у розмірі 100% від прожиткового мінімуму (у разі, якщо жінка не має доходів)”, — додала вона.

З іншого боку, за словами експерта, за приблизними оцінками спеціалістів, третина жінок, що отримували допомогу на дитину, наразі позбавлені права на дитячу допомогу. У діючій редакції закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” відсутня норма про те, що всі одинокі матері, незалежно від статків, мають право на щомісячну виплату.

“За сучасною формулою Мінсоцполітики з’явилася категорія жінок із „високим доходом“ (побажаємо такі „високі доходи“ чиновникам і народним депутатам) — матері-одиначки, якщо їхній щомісячний дохід перевищує розрахунковий, не будуть отримувати державну допомогу”, — зазначила Пищуліна.

При цьому, за її словами, законодавець подбав про те, щоб жінки не користувалися статусом матері-одиначки з метою отримання більшого доходу.

“Зокрема ст. 18-1 закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” передбачає, що “жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається”. При цьому тут же є і така норма: “Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком”, — звернула увагу експерт.

Водночас, вона додала, що виникає питання, хто і яким чином буде контролювати, що жінка з чоловіком ведуть спільне господарство.

“Наприклад, якщо заможний чоловік і жінка живуть разом, мають дитину, а шлюб не зареєстрували. Жінка, приміром, не працює (проте родина має високі доходи) і, тим не менш, жінка як безробітна має право отримувати допомогу у розмірі прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку”, — пояснила Пищуліна.

Максимальний розмір дитячої допомоги для одиноких матерів у 2018 році дорівнює прожитковому мінімуму для дітей відповідних категорій у випадку, якщо родина не має ніяких доходів. Якщо дохід є, то необхідно із вказаної суми відрахувати середньомісячний дохід у розрахунку на одну особу. Середньомісячний дохід за дітей віком від 18 до 23 років необхідно порівнювати з прожитковим мінімумом для працездатних осіб.

Розмір дитячої допомоги для одиноких матерів у 2018 році:

Приклад розрахунку:

Якщо у сім’ї налічується три особи (двоє дітей — 12 та 4 років та мати, яка є одинокою щодо обох дітей), середньомісячний дохід сім’ї — 2 500 грн (сюди входить і заробітна плата, і виплати після народження дитини, тощо, враховуються усі можливі джерела доходів). Таким чином на одного члена родини середньомісячний дохід становитиме: 2500 грн/3 особи= 833,33 грн.

На дитину 4-х років розмір допомоги одинокій матері становить:

1492 грн (ПМ) — 833,33 грн = 658,67 грн.

На дитину 12-и років розмір допомоги одинокій матері становить:

1860 грн (ПМ) — 833,33 грн = 1026,67 грн.

Таким чином, жінка має допомогу у розмірі 658,67 грн та 1026,67 грн на півроку. Далі вона має знов звертатися до соціальних служб і надавати інформацію стосовно своїх доходів і допомога буде перераховуватися за оновленими доходами.

Нагадаємо, допомога при народжені дитини у 2018 році складає 41 280 грн і не залежить від кількості дітей у сім’ї.