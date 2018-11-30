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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82810 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103172 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138078 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136090 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132262 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126443 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164423 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145344 просмотра

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Прожиточный минимум вырастет на 76 гривен

Прожиточный минимум вырастет на 76 гривен

Киев  •  УНН

 • 23742 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 1 декабря 2018 года состоится очередная индексация социальных выплат в Украине. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на утвержденные Верховной Радой показатели в одобренном законопроекте № 9000 “О Государственном бюджете Украины на 2019 год”.

“С 1 декабря прожиточный минимум вырастет до 1853 гривен. Предыдущее повышение было 1 июля 2018, действующий размер прожиточного минимума — 1777 грн. Таким образом увеличение составит 76 гривен”, - свидетельствуют данные.

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К размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты. Поэтому его повышение влечет за собой и увеличение размера остальных социальных расходов государственного бюджета. Правительство проводит индексацию, как правило, два раза в год — с 1 июля и 1 декабря.

С 1 декабря 2018 года изменится размер пенсий. Минимальная пенсия вырастет на 62 гривны до 1497 гривен.

Итак, установленные 1 июля 2018 года социальные показатели изменятся с 1 декабря 2018 года, с 1 июля 2019 года и 1 декабря 2019 года:

  • прожиточный минимум — 1777 → 1853 → 1936 → 2027 гривен;
  • минимальная пенсия — 1435 → 1497 → 1564 → 1624 гривен;
  • п.минимум для трудоспособных лиц — 1841 → 1921 → 2007 → 2102 гривен;
  • п.минимум при утрате трудоспособности, — 1435 → 1497 → 1564 → 1638 гривен;
  • п.минимум для детей до 6 лет — 1559 → 1626 → 1699 → 1779 гривен.

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Напомним, помощь матерям-одиночкам будет рассчитываться, исходя из совокупного дохода за месяц и прожиточного минимума на ребенка. Если у матери минимальная зарплата, то помощь государства составит 164,5 гривны.

Выплаты на детей, находящихся под опекой или попечительством, также зависят от возраста ребенка. Рассчитывается помощь так: из двух прожиточных минимумов для ребенка определенного возраста вычитается среднемесячный размер алиментов.

Максимальный размер пособия детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, вырастет до 813 гривен (на 33 гривен).

Малообеспеченные граждане смогут получать помощь в размере 403,4 грн — семьи с трудоспособных лиц, и 1497 грн — семьи, где есть люди с инвалидностью.

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Выплаты людям с инвалидностью первой группы с 1 декабря возрастут до 3074 грн (на 114 грн), для второй и третьей группы инвалидности помощь составит 1497 гривен (надбавка 45 грн).

Напомним, 23 ноября Верховная Рада приняла госбюджет на 2019 год. Его доходы предусмотрены в размере 1 трилллион 2 миллиарда 131 миллион гривен, расходы — 1 триллион 112 миллиардов 130 миллионов гривен. Предельный объем дефицита — 89 миллиардов 989 миллионов гривен.

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