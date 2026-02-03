$42.970.16
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 476 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 3058 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 8014 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 13968 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 25947 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 35991 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 26979 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 40251 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23554 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Одна з провідних ТЕЦ Харкова отримала важкі ушкодження через російську атаку, її відновлення наразі неможливе. У місті зливають воду з тепломереж 800 будинків, метро працює із затримками, а деякі маршрути електротранспорту замінили автобусами.

Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради

Через російську атаку одна з провідних ТЕЦ Харкова отримала важкі ушкодження. Відновлення у теперішніх умовах поки неможливе. Про це в ефірі Київ24 заявив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук, передає УНН.

Деталі

Міська влада розпорядилась зливати воду з тепломереж близько 800 будинків, аби уникнути аварій. Водночас харківський метрополітен працює з затримками - інтервал між потягами буде від 10 до 20 хвилин, залежно від лінії метрополітена, яка працює.

Крім того, є обмеження на деяких лініях трамвая і тролейбуса. Деякі маршрути замінили автобусами, зазначив Ткачук. На зміну електротранспорту у деяких районах міста залучили дизельний транспорт.

Він додав, що російські окупанти скинули п’ять КАБів на місто Дергачі Харківського району - там є руйнування і постраждалі.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону зазначив, що найбільш активна фаза російських обстрілів тривала з 01:00 до 06:00. Він додав, що окупанти застосували значну кількість БПЛА типу "Shahed" та ракет, намагаючись уразити наші енергетичні об’єкти. Є суттєві пошкодження.

Наразі всі сили спрямовані на першочергову стабілізацію енергосистеми Харкова та області й перехід від аварійних до планових графіків відключень електроенергії. На території області цілодобово працюють 778 Пунктів незламності, з них 101 - у Харкові. Крім того, завчасно підготовлено ще 354 пункти обігріву

- заявив Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.

Крім того, окупанти у ніч на 3 лютого завдали масованого комбінованого удару по Київській області. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.

Водночас росіяни масовано атакували Дніпро і Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. В обласному центрі були пошкоджені інфраструктурний об'єкт, приватні оселі та гуртожиток.

Згодом стало відомо, що через російську атаку у Києві кількість постраждалих зросла до п'яти людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні