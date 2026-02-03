Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради
Київ • УНН
Одна з провідних ТЕЦ Харкова отримала важкі ушкодження через російську атаку, її відновлення наразі неможливе. У місті зливають воду з тепломереж 800 будинків, метро працює із затримками, а деякі маршрути електротранспорту замінили автобусами.
Через російську атаку одна з провідних ТЕЦ Харкова отримала важкі ушкодження. Відновлення у теперішніх умовах поки неможливе. Про це в ефірі Київ24 заявив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук, передає УНН.
Деталі
Міська влада розпорядилась зливати воду з тепломереж близько 800 будинків, аби уникнути аварій. Водночас харківський метрополітен працює з затримками - інтервал між потягами буде від 10 до 20 хвилин, залежно від лінії метрополітена, яка працює.
Крім того, є обмеження на деяких лініях трамвая і тролейбуса. Деякі маршрути замінили автобусами, зазначив Ткачук. На зміну електротранспорту у деяких районах міста залучили дизельний транспорт.
Він додав, що російські окупанти скинули п’ять КАБів на місто Дергачі Харківського району - там є руйнування і постраждалі.
Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону зазначив, що найбільш активна фаза російських обстрілів тривала з 01:00 до 06:00. Він додав, що окупанти застосували значну кількість БПЛА типу "Shahed" та ракет, намагаючись уразити наші енергетичні об’єкти. Є суттєві пошкодження.
Наразі всі сили спрямовані на першочергову стабілізацію енергосистеми Харкова та області й перехід від аварійних до планових графіків відключень електроенергії. На території області цілодобово працюють 778 Пунктів незламності, з них 101 - у Харкові. Крім того, завчасно підготовлено ще 354 пункти обігріву
Раніше УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.
Крім того, окупанти у ніч на 3 лютого завдали масованого комбінованого удару по Київській області. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.
Водночас росіяни масовано атакували Дніпро і Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. В обласному центрі були пошкоджені інфраструктурний об'єкт, приватні оселі та гуртожиток.
Згодом стало відомо, що через російську атаку у Києві кількість постраждалих зросла до п'яти людей.
