Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 986 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 3128 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 5606 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 10233 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 15018 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 26513 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 36436 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 27102 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 41469 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23606 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
69%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 25440 просмотра
Утечка топлива во время репетиции Artemis II: NASA борется с проблемами за февральское окно запуска2 февраля, 23:58 • 6938 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 19281 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 23698 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 13179 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 14098 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 41460 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 28982 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 32548 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 92918 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Нарендра Моди
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Харьков
Иран
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 17574 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 19164 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 18903 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 17891 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 17531 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Шахед-136

Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета

Киев • УНН

 • 2796 просмотра

Одна из ведущих ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения из-за российской атаки, ее восстановление пока невозможно. В городе сливают воду из теплосетей 800 домов, метро работает с задержками, а некоторые маршруты электротранспорта заменили автобусами.

Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета

В результате российской атаки одна из ведущих ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения. Восстановление в нынешних условиях пока невозможно. Об этом в эфире Киев24 заявил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук, передает УНН.

Детали

Городские власти распорядились сливать воду из теплосетей около 800 домов, чтобы избежать аварий. В то же время харьковский метрополитен работает с задержками - интервал между поездами будет от 10 до 20 минут, в зависимости от работающей линии метрополитена.

Кроме того, есть ограничения на некоторых линиях трамвая и троллейбуса. Некоторые маршруты заменили автобусами, отметил Ткачук. На смену электротранспорта в некоторых районах города привлекли дизельный транспорт.

Он добавил, что российские оккупанты сбросили пять КАБов на город Дергачи Харьковского района – там есть разрушения и пострадавшие.

В то же время начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона отметил, что наиболее активная фаза российских обстрелов длилась с 01:00 до 06:00. Он добавил, что оккупанты применили значительное количество БПЛА типа "Shahed" и ракет, пытаясь поразить наши энергетические объекты. Есть существенные повреждения.

Сейчас все силы направлены на первоочередную стабилизацию энергосистемы Харькова и области и переход от аварийных к плановым графикам отключений электроэнергии. На территории области круглосуточно работают 778 Пунктов несокрушимости, из них 101 – в Харькове. Кроме того, заблаговременно подготовлено еще 354 пункта обогрева

- заявил Синегубов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз.

Кроме того, оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.

В то же время россияне массированно атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В областном центре были повреждены инфраструктурный объект, частные дома и общежитие.

Впоследствии стало известно, что из-за российской атаки в Киеве количество пострадавших возросло до пяти человек.

Более 12 тыс. жителей Запорожья остались без света после удара рф 3 февраля - Федоров03.02.26, 10:37 • 1460 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине