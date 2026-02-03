Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета
Киев • УНН
Одна из ведущих ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения из-за российской атаки, ее восстановление пока невозможно. В городе сливают воду из теплосетей 800 домов, метро работает с задержками, а некоторые маршруты электротранспорта заменили автобусами.
В результате российской атаки одна из ведущих ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения. Восстановление в нынешних условиях пока невозможно. Об этом в эфире Киев24 заявил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук, передает УНН.
Детали
Городские власти распорядились сливать воду из теплосетей около 800 домов, чтобы избежать аварий. В то же время харьковский метрополитен работает с задержками - интервал между поездами будет от 10 до 20 минут, в зависимости от работающей линии метрополитена.
Кроме того, есть ограничения на некоторых линиях трамвая и троллейбуса. Некоторые маршруты заменили автобусами, отметил Ткачук. На смену электротранспорта в некоторых районах города привлекли дизельный транспорт.
Он добавил, что российские оккупанты сбросили пять КАБов на город Дергачи Харьковского района – там есть разрушения и пострадавшие.
В то же время начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона отметил, что наиболее активная фаза российских обстрелов длилась с 01:00 до 06:00. Он добавил, что оккупанты применили значительное количество БПЛА типа "Shahed" и ракет, пытаясь поразить наши энергетические объекты. Есть существенные повреждения.
Сейчас все силы направлены на первоочередную стабилизацию энергосистемы Харькова и области и переход от аварийных к плановым графикам отключений электроэнергии. На территории области круглосуточно работают 778 Пунктов несокрушимости, из них 101 – в Харькове. Кроме того, заблаговременно подготовлено еще 354 пункта обогрева
Напомним
Ранее УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз.
Кроме того, оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.
В то же время россияне массированно атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В областном центре были повреждены инфраструктурный объект, частные дома и общежитие.
Впоследствии стало известно, что из-за российской атаки в Киеве количество пострадавших возросло до пяти человек.
