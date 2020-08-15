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Протести у Білорусі: у Конгресі США планують ініціювати пошук нових засобів проти керівництва республіки

Київ • УНН

 • 20594 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Голова юридичного комітету Сенату Конгресу США Ліндсі Грем (республіканець, сенатор від штату Південна Кароліна) має намір працювати з однопартійцями і демократами в Конгресі над додатковими заходами проти керівництва Білорусі, пише УНН.

“Я закликаю президента США Дональда Трампа і ЄС використовувати санкції для притягнення (президента Білорусі) Олександра Лукашенка до відповідальності за насильство над протестувальниками і фальсифікацію на виборах, — йдеться в поширеній в п’ятницю в Twitter заяві Грема.

“У міру появи фактів стають все більш очевидними значні порушення прав учасників протесту. Я маю намір працювати з республіканцями і демократами над пошуком додаткових шляхів залучення до відповідальності уряду Білорусі за фальсифікацію на виборах”, — додав він.

I encourage President Trump, the European Union, and other freedom loving nations to use sanctions authorities to hold the Lukashenko regime in Belarus accountable for violence against protesters and running a rigged election.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 14, 2020

As facts continue to pour in it is increasingly clear tremendous human rights violations against protesters in Belarus have already occurred.

I will be working with both GOP and Dems to explore additional ways to hold the Belarus government accountable for the rigged election.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 14, 2020

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.

Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Мітинги тривали кілька днів, за інформацією МВС, затримані кілька тисяч осіб, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів.

Ситуація в Мінську, 14 серпня 2020 року:

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