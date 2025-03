Протесты в Беларуси: в Конгрессе США планируют инициировать поиск новых средств против руководства республики

“Я призываю президента США Дональда Трампа и ЕС использовать санкции для привлечения (президента Беларуси) Александра Лукашенко к ответственности за насилие над протестующими и фальсификацию на выборах, — говорится в распространенном в пятницу в Twitter заявлении Грэм.

“По мере появления фактов становятся все более очевидными значительные нарушения прав протестующих. Я намерен работать с республиканцами и демократами над поиском дополнительных путей привлечения к ответственности правительства Беларуси за фальсификацию на выборах”, — добавил он.

I encourage President Trump, the European Union, and other freedom loving nations to use sanctions authorities to hold the Lukashenko regime in Belarus accountable for violence against protesters and running a rigged election.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 14, 2020

As facts continue to pour in it is increasingly clear tremendous human rights violations against protesters in Belarus have already occurred.



I will be working with both GOP and Dems to explore additional ways to hold the Belarus government accountable for the rigged election.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 14, 2020

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Ситуация в Минске, 14 августа 2020 года: