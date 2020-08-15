Протесты в Беларуси: в Конгрессе США планируют инициировать поиск новых средств против руководства республики

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81676 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101642 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126281 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107124 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127075 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101173 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102004 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104027 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101946 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

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Протесты в Беларуси: в Конгрессе США планируют инициировать поиск новых средств против руководства республики

Киев  •  УНН

 • 20591 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, сенатор от штата Южная Каролина) намерен работать с однопартийцами и демократами в Конгрессе над дополнительными мерами против руководства Беларуси, пишет УНН.

“Я призываю президента США Дональда Трампа и ЕС использовать санкции для привлечения (президента Беларуси) Александра Лукашенко к ответственности за насилие над протестующими и фальсификацию на выборах, — говорится в распространенном в пятницу в Twitter заявлении Грэм.

“По мере появления фактов становятся все более очевидными значительные нарушения прав протестующих. Я намерен работать с республиканцами и демократами над поиском дополнительных путей привлечения к ответственности правительства Беларуси за фальсификацию на выборах”, — добавил он.

I encourage President Trump, the European Union, and other freedom loving nations to use sanctions authorities to hold the Lukashenko regime in Belarus accountable for violence against protesters and running a rigged election.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 14, 2020

As facts continue to pour in it is increasingly clear tremendous human rights violations against protesters in Belarus have already occurred.

I will be working with both GOP and Dems to explore additional ways to hold the Belarus government accountable for the rigged election.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 14, 2020

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Ситуация в Минске, 14 августа 2020 года:

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