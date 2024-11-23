Завтра в Украине будет действовать одна очередь отключений света: когда ждать
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает об отключении электроэнергии с 14:00 до 18:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов после ракетной атаки 17 ноября.
В Украине завтра будет действовать одна очередь отключений с 14:00 до 18:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра время применения и объем ограничений будут такими: 14:00 - 18:00 - одна очередь отключений», - говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
«Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в компании отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений стоит узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили11 нояб. 2024, 20:01 • 111741 просмотр