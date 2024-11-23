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Завтра в Украине будет действовать одна очередь отключений света: когда ждать

Киев  •  УНН

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Укрэнерго сообщает об отключении электроэнергии с 14:00 до 18:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов после ракетной атаки 17 ноября.

В Украине завтра будет действовать одна очередь отключений с 14:00 до 18:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра время применения и объем ограничений будут такими: 14:00 - 18:00 - одна очередь отключений», - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в компании отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений стоит узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили11 нояб. 2024, 20:01 • 111741 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
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