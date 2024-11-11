Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко разъяснил, почему сегодня утром в Украине применили превентивное отключение, а также станут ли подобные отключения постоянными, передает УНН.

«Сегодня выдалось напряженное утро. россия тренировала стратегическую авиацию, Украина - свою энергосистему, а люди, как оказалось, память.

Потому что случилось так, что значительное количество людей забыло, что происходило в начале 2023 года. А в то время, напомню, превентивные отключения были едва ли не классикой жанра», - написал Коваленко.

Поэтому он напомнил, что такое превентивное отключение и как оно работает.

«Первое, что стоит вспомнить: сколько электроэнергии потребляется, столько и должно производиться и наоборот.

Второе: энергетическая сеть - это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Ток от электростанции через подстанции по проводам идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит. Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии», - сообщил Коваленко.

Он уточнил, что обычно быстро оперировать объемами генерации помогали ТЭС/ТЭЦ. Но обстрелы летом очень сильно поразили тепловую генерацию, поэтому иногда маневрировать приходится с помощью других объектов, которые для этого не очень-то и предназначены.

«Однако когда стоит вопрос целой электростанции и нескольких часов без света или побитой электростанции и месяцев с дефицитом, то вопрос не стоит. Собственно, по этой же причине свет не получилось вернуть так быстро, как хотелось бы. После запуска энергоблока, ему нужно определенное время, чтобы набрать мощность. Это, к сожалению, не происходит моментально», - добавил Коваленко.

Ответил он на вопрос, будут ли теперь каждый раз выключать свет.

«Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы подразнить людей. Но как справедливо заметили, у нас в стране война. Поэтому извините за неудобства», - резюмировал гендиректор YASNO.

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