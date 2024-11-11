ukenru
Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 18643 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 62337 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 96224 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 101890 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 109986 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 151294 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 180096 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 190063 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 185123 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 237144 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11:43 • 104242 просмотра
Украина и Дания заключили соглашения на закупку оружия на 535 млн евро: что появится в арсенале

Украина и Дания заключили соглашения на закупку оружия на 535 млн евро: что появится в арсенале

12:09 • 18682 просмотра
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

12:19 • 69739 просмотра
В москве решили заочно арестовать судью МУС, который выдал ордер на шойгу

В москве решили заочно арестовать судью МУС, который выдал ордер на шойгу

14:45 • 18657 просмотра
Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

15:59 • 23369 просмотра
публикации
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11:43 • 104242 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

10:37 • 106220 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

05:30 • 133332 просмотра
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 237142 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 178813 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

15:59 • 23369 просмотра
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

12:19 • 69739 просмотра
Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

09:04 • 102494 просмотра
«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

10 ноября 2024, 16:47 • 84258 просмотра
Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

10 ноября 2024, 12:49 • 91674 просмотра
Актуальное
Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Киев  •  УНН

20:01 • 17619 просмотра

Read in English

Сергей Коваленко объяснил причины превентивных отключений электроэнергии в Украине из-за тренировки российской стратегической авиации. Он также рассказал об особенностях работы энергосистемы и возможности дальнейших отключений.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко разъяснил, почему сегодня утром в Украине применили превентивное отключение, а также станут ли подобные отключения постоянными, передает УНН.

«Сегодня выдалось напряженное утро. россия тренировала стратегическую авиацию, Украина - свою энергосистему, а люди, как оказалось, память.

Потому что случилось так, что значительное количество людей забыло, что происходило в начале 2023 года. А в то время, напомню, превентивные отключения были едва ли не классикой жанра», - написал Коваленко.

Поэтому он напомнил, что такое превентивное отключение и как оно работает.

«Первое, что стоит вспомнить: сколько электроэнергии потребляется, столько и должно производиться и наоборот.

Второе: энергетическая сеть - это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Ток от электростанции через подстанции по проводам идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит. Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии», - сообщил Коваленко.

Он уточнил, что обычно быстро оперировать объемами генерации помогали ТЭС/ТЭЦ. Но обстрелы летом очень сильно поразили тепловую генерацию, поэтому иногда маневрировать приходится с помощью других объектов, которые для этого не очень-то и предназначены.

«Однако когда стоит вопрос целой электростанции и нескольких часов без света или побитой электростанции и месяцев с дефицитом, то вопрос не стоит. Собственно, по этой же причине свет не получилось вернуть так быстро, как хотелось бы. После запуска энергоблока, ему нужно определенное время, чтобы набрать мощность. Это, к сожалению, не происходит моментально», - добавил Коваленко.

Ответил он на вопрос, будут ли теперь каждый раз выключать свет.

«Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы подразнить людей. Но как справедливо заметили, у нас в стране война. Поэтому извините за неудобства», - резюмировал гендиректор YASNO.

Аварийные отключения ввели временно, но следует экономить электричество - Укрэнерго11 ноября 2024, 09:27 • 16745 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина