Аварийные отключения ввели временно, но следует экономить электричество - Укрэнерго

Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения электроэнергии введены временно, потребление соответствует сезонным показателям, в утренние и вечерние часы сохраняется необходимость экономного потребления, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Аварийные отключения

«Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены», - сказано в сообщении.

Потребление

«Потребление соответствует сезонным показателям. Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 6:30, его уровень был таким же, как и предыдущего рабочего дня - в пятницу, 8 ноября», - указали в компании.

Отмечается, что «в часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности». «Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы», - призвали в Укрэнерго.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 1 876 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 300 МВт.