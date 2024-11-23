путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Трампа - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 115575 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 122067 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 131133 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 160534 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 152750 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 128013 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 137755 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143712 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150695 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151197 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

 • 66335 просмотра
Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

 • 56120 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 55182 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 54876 просмотра
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

12:25 • 23741 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 115575 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 105909 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 118745 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 160535 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 152751 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

12:25 • 23741 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 54876 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 55182 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 45715 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 68797 просмотра
Актуальное
путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Трампа - Зеленский

путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Трампа - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5014 просмотра

Read in English

Зеленский рассказал о планах путина вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января 2025 года. Президент отметил, что российская армия несет значительные потери на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор владимир путин поставил российскому военному командованию задачу вытеснить украинские Силы обороны с территории Курской области до 20 января 2025 года, когда в США должна состояться инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"Для путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами - все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что операция Украины в Курской области продемонстрировала неспособность москвы защищать собственные территории, поскольку все ресурсы были направлены на оккупацию украинских земель.

"И поэтому самая тяжелая ситуация там, где это надо держать, самая тяжелая ситуация на Донбассе, на востоке нашей страны. Он (Путин - ред.) хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой "специальной военной операции", оккупирует весь Донбасс, и ему надо вытеснить нас с Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. От этого, соответственно, и наши результаты: сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи", - сказал он.

Зеленский отметил, что самым важным является то, что украинские Силы обороны присутствуют в районе Курской области и продолжают защищать свою Родину. 

По его словам, российская армия несет значительные потери на этом направлении, которых раньше не было. Кроме того, он сообщил, что, согласно перехваченным данным, путин через командование передает личные просьбы, подчеркивая, что успех так называемой "сво" зависит от результатов Курской операции.

Напомним 

В результате ракетного удара Storm Shadow в Курской области погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука, 33 российских солдата были ранены и 500 северокорейских солдат были убиты.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика