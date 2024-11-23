путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Трампа - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор владимир путин поставил российскому военному командованию задачу вытеснить украинские Силы обороны с территории Курской области до 20 января 2025 года, когда в США должна состояться инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"Для путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами - все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что операция Украины в Курской области продемонстрировала неспособность москвы защищать собственные территории, поскольку все ресурсы были направлены на оккупацию украинских земель.

"И поэтому самая тяжелая ситуация там, где это надо держать, самая тяжелая ситуация на Донбассе, на востоке нашей страны. Он (Путин - ред.) хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой "специальной военной операции", оккупирует весь Донбасс, и ему надо вытеснить нас с Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. От этого, соответственно, и наши результаты: сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи", - сказал он.

Зеленский отметил, что самым важным является то, что украинские Силы обороны присутствуют в районе Курской области и продолжают защищать свою Родину.

По его словам, российская армия несет значительные потери на этом направлении, которых раньше не было. Кроме того, он сообщил, что, согласно перехваченным данным, путин через командование передает личные просьбы, подчеркивая, что успех так называемой "сво" зависит от результатов Курской операции.

Напомним

В результате ракетного удара Storm Shadow в Курской области погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука, 33 российских солдата были ранены и 500 северокорейских солдат были убиты.