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Генералы должны быть в окопах: Зеленский о новых подходах к управлению ВСУ

Генералы должны быть в окопах: Зеленский о новых подходах к управлению ВСУ

Киев  •  УНН

 • 8415 просмотра

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Президент заявил о необходимости уменьшения бюрократии в армии и приближения генералов к солдатам в окопах.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал изменения подходов к управлению в ВСУ, которые очерчены во втором пункте плана внутренней устойчивости Украины и заявил, что среди прочего они заключаются в уменьшении бюрократии в армии. Об этом он сказал во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По словам Главы государства, сейчас у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть "главная задача", которая заключается в уменьшении бюрократии в армии.

"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня - не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "моральное состояние военного - самое важное".

"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодня - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - резюмировал Президент.

Добавим

22 ноября источники Суспільного в Генштабе информировали, что до конца ноября текущего года в Вооруженных силах Украины представят концепцию реформирования, согласно которой украинская армия перейдет на систему "корпус-бригада".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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