Протести у Білорусі: МЗС Росії вважає, що Литва "втручається у справи республіки"

“Висловлювання міністра закордонних справ Литви Л. Лінкявічюса по ситуації в Білорусі викликають відверте здивування. Він говорить про те, що спостерігає „з хвилюванням“, якими засобами влада „бореться зі своїм народом“, якому, мовляв, „загрожує небезпека“. Вважаємо, звинувачення з боку глави литовського зовнішньополітичного відомства на адресу влади сусідньої країни в „неповазі до свого народу“, щонайменше, недоречними”, — вказується в документі.

Захарова заявила, що “замасковане під “допомогу” народу Білорусі нібито втручання Вільнюса у внутрішні справи білоруської держави лише “розгойдує ситуацію в країні”. “При цьому Вільнюс надав одному з брали участь у виборах кандидатів (Світлані Тіхановській) притулок на своїй території і організовує її зустрічі не тільки з керівництвом самої Литви, а й високопоставленими представниками США і країн ЄС, закликаючи “до рішучих міжнародних дій”, — додала вона.

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Офіційний представник МЗС РФ зазначила, що глава литовської дипломатії нібито “прямо нав’язує білоруським сусідам” правильне “з його точки зору рішення”. “Доводиться констатувати, що неприкрите втручання в справи сусідньої держави стало звичайною практикою для Вільнюса, який активно працює і з представниками російської так званої несистемної опозиції. Ось тільки не слід забувати, що прагнення гасити пожежу, заливаючи вогонь гасом, може бути вельми небезпечно і для любителів подібних технологічних дослідів”, — резюмувала вона.

Раніше МЗС Литви передав на затвердження у МВС санкційний перелік, куди увійшли 32 людини, в тому числі білоруський лідер Олександр Лукашенко. Включеним в нього особам пропонується заборонити в’їзд до Литви і заморозити їх активи, якщо такі є, в фінансових установах республіки. Як повідомили у вівторок в МВС Литви, в даний момент список доповнюється і узгоджується.