МЗС Литви вніс Лукашенка в список нев'їзних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. МЗС Литви вніс президента Білорусі Олександра Лукашенко в список осіб, яким заборонений в'їзд в країну. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.
Разом з Лукашенком в списку виявилась ще 31 людина, які, на думку влади Литви, причетні до фальсифікації підсумків голосування на виборах і невиправданого застосування сили до протестуючих.
Список для вступу в силу повинен буде затвердити МВС Литви.
Раніше 19 серпня лідери Євросоюзу провели екстрений саміт по ситуації в Білорусі. За його підсумками вони повідомили про невизнання результатів виборів і висловили підтримку протестуючим. На керівництво країни, заявили в ЄС, будуть накладені персональні санкції.
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