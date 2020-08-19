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МЗС Литви вніс Лукашенка в список нев'їзних осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. МЗС Литви вніс президента Білорусі Олександра Лукашенко в список осіб, яким заборонений в'їзд в країну. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Разом з Лукашенком в списку виявилась ще 31 людина, які, на думку влади Литви, причетні до фальсифікації підсумків голосування на виборах і невиправданого застосування сили до протестуючих.

Список для вступу в силу повинен буде затвердити МВС Литви.

Раніше 19 серпня лідери Євросоюзу провели екстрений саміт по ситуації в Білорусі. За його підсумками вони повідомили про невизнання результатів виборів і висловили підтримку протестуючим. На керівництво країни, заявили в ЄС, будуть накладені персональні санкції.

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