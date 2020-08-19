Європейська Рада незабаром введе санкції проти Білорусі: деталі

"Оскільки вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими та не відповідали міжнародним стандартам, ЄС не визнає результатів, представлених білоруською владою. Європейський Союз солідарний з людьми Білорусі. І ми не приймаємо безкарність. Протести в Білорусі - це не про геополітику. Йдеться про право народу вільно обирати своє керівництво", - наголосив Шарль Мішель.

За його словами, ЄС очікує повного та прозорого розслідування всіх можливих зловживань.

"Незабаром ЄС введе санкції щодо значної кількості осіб, відповідальних за насильство, репресії та фальсифікацію виборів. Ми закликаємо білоруську владу знайти вихід з кризи через припинення насильства, деескалацію та всебічний національний діалог. Тільки мирний та демократичний процес, підкріплений незалежними та вільними ЗМІ та сильним громадянським суспільством, може забезпечити стійкі рішення. Усі сторони, включаючи треті держави, повинні підтримувати такий процес", - додав він.

Нагадаємо, у форматі відеоконференції стартував позачерговий саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу, на якому обговорюється питання ситуації у Білорусі, де спалахнули протести на тлі оголошених результатів президентських виборів.