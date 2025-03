Cаміт лідерів ЄС стартував: обговорюють ситуацію у Білорусі

"Почалася відеоконференція лідерів 27 країн ЄС щодо ситуації в Білорусі", - повідомив речник.

Спочатку, з його слів, відбувся обмін думками між головою Євроради Шарлем Мішелем і головою Європарламенту Давідом Сассолі.

"Сьогодні лідери 27 країн ЄС обговорюють, як найкраще реагувати на ситуацію, що розвивається в Білорусі. Наш посил зрозумілий. Насильство повинно припинятися, і слід розпочати мирний та всеохоплюючий діалог. Керівництво Білорусі повинно відображати волю народу", - написав також у Twitter з приводу початку саміту Шарль Мішель.

Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС почала розробку списку санкцій стосовно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів в Білорусі.

