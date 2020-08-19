Европейский совет вскоре введет санкции против Беларуси: детали

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91097 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103537 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129198 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108750 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128916 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102407 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104127 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101982 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Европейский совет вскоре введет санкции против Беларуси: детали

Европейский совет вскоре введет санкции против Беларуси: детали

Киев  •  УНН

 • 80733 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Вскоре ЕС введет санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацие выборов в Беларуси. ЕС не принимает безнаказанность. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Поскольку выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и не соответствовали международным стандартам, ЕС не признает результатов, представленных белорусскими властями. Европейский Союз солидарен с людьми Беларуси. И мы не принимаем безнаказанность. Протесты в Беларуси - это не про геополитику. Речь идет о праве народа свободно выбирать свое руководство", - отметил Шарль Мишель.

По его словам, ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех возможных злоупотреблений.

"Вскоре ЕС введет санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов. Мы призываем белорусские власти найти выход из кризиса через прекращение насилия, деэскалацию и всесторонний национальный диалог. Только мирный и демократический процесс, подкрепленный независимыми и свободными СМИ и сильным гражданским обществом, может обеспечить устойчивые решения. Все стороны, включая третьи государства, должны поддерживать такой процесс", - добавил он.

Напомним, в формате видеоконференции стартовал внеочередной саммит лидеров стран-членов Европейского Союза, на котором обсуждается вопрос ситуации в Беларуси, где вспыхнули протесты на фоне объявленных результатов президентских выборов.

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