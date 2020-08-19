Европейский совет вскоре введет санкции против Беларуси: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Вскоре ЕС введет санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацие выборов в Беларуси. ЕС не принимает безнаказанность. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"Поскольку выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и не соответствовали международным стандартам, ЕС не признает результатов, представленных белорусскими властями. Европейский Союз солидарен с людьми Беларуси. И мы не принимаем безнаказанность. Протесты в Беларуси - это не про геополитику. Речь идет о праве народа свободно выбирать свое руководство", - отметил Шарль Мишель.
По его словам, ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех возможных злоупотреблений.
"Вскоре ЕС введет санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов. Мы призываем белорусские власти найти выход из кризиса через прекращение насилия, деэскалацию и всесторонний национальный диалог. Только мирный и демократический процесс, подкрепленный независимыми и свободными СМИ и сильным гражданским обществом, может обеспечить устойчивые решения. Все стороны, включая третьи государства, должны поддерживать такой процесс", - добавил он.
Напомним, в формате видеоконференции стартовал внеочередной саммит лидеров стран-членов Европейского Союза, на котором обсуждается вопрос ситуации в Беларуси, где вспыхнули протесты на фоне объявленных результатов президентских выборов.