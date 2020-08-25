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Протесты в Беларуси: МИД России считает, что Литва "вмешивается в дела республики"

Киев • УНН

 • 12155 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Высказывания главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса относительно ситуации в Белоруссии, включая его обвинения в адрес Минска в “неуважении к своему народу”, вызывают в Москве “недоумение и выглядят неуместно”. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает УНН.

Протесты в Беларуси: МИД России считает, что Литва "вмешивается в дела республики"

“Высказывания министра иностранных дел Литвы Л. Линкявичюса по ситуации в Беларуси вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает „с волнением“, какими средствами власть „борется со своим народом“, которому, дескать, „угрожает опасность“. Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в „неуважении к своему народу“, по меньшей мере, неуместны”, — указывается в документе.

Захарова заявила, что “замаскированное под “помощь” народу Беларуси якобы вмешательство Вильнюса во внутренние дела белорусского государства лишь “раскачивает ситуацию в стране”. “При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов (Светлане Тихановской) убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая “к решительным международным действиям”, — добавила она.

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Официальный представитель МИД РФ отметила, что глава литовской дипломатии якобы “прямо навязывает белорусским соседям „правильное“ с его точки зрения решение”. “Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской так называемой несистемной оппозиции. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов”, — резюмировала она.

Ранее МИД Литвы передал на утверждение в МВД санкционный перечень, куда вошли 32 человека, в том числе белорусский лидер Александр Лукашенко. Включенным в него лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях республики. Как сообщили во вторник в МВД Литвы, в данный момент список дополняется и согласуется.

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