Протести у Білорусі: жителі Литви стали у живий ланцюг завдовжки 35 км на знак солідарності з білорусами

“За нашими підрахунками, в акції солідарності „Шлях до свободи“ брало участь близько 50 тис. осіб, які символічно взялися за руки, підтримуючи один одного”, — сказав він в ефірі національного держтелерадіо LRT.

Початок цього живого ланцюга був на Кафедральній площі в центрі столиці балтійської республіки, а простягався він до контрольно-пропускного пункту “Медінінкай” на литовсько-білоруському кордоні, відстань до якого від Вільнюса становить близько 35 км.

В акції взяв участь президент Литви Гітанас Науседа. “Підтримуємо білоруський народ і повертаємо свого роду історичний борг, коли нам 30 років тому (в боротьбі за незалежність Литви) допомогли люди доброї волі різних країн”, — сказав він журналістам, прибувши на місце, де встав в живий ланцюг.

Рівно 31 рік тому аналогічний захід, що отримав назву “Балтійський шлях”, організували прагнули до незалежності Литва, Латвія і Естонія. 23 серпня 1989 року їхні жителі провели масову акцію, приурочену до 50-річчя підписання пакту Молотова — Ріббентропа, одним з наслідків якого стала втрата країнами Балтії державної незалежності. В “Балтійському шляху” брало участь близько 2 млн осіб, які взялися за руки і стали в живий ланцюг від Вільнюса до Риги і Талліна.

Протести на вулицях Мінська, 23 серпня 2020 року: