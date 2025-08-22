Прокуратура відстояла музей Лесі Українки та Лисенка: забудову в центрі Києва остаточно зупинено

$41.220.16
Ексклюзив
14:47 • 314 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 520 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 1626 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 6840 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 7932 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 13974 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 16250 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 11908 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 12814 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
22 серпня, 07:36 • 11291 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 8302 перегляди
путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм" - ЦПД22 серпня, 06:29 • 4318 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 серпня, 08:13 • 14126 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 11030 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 4612 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 1626 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 6842 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 13976 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 16252 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 46396 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Чорне море
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 524 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 1800 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 4612 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 11030 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 22850 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Qods Mohajer-6
Нафта

Прокуратура відстояла музей Лесі Українки та Лисенка: забудову в центрі Києва остаточно зупинено

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Суд остаточно скасував дозволи на будівництво біля Музею видатних діячів української культури. Прокуратура відстояла право громади на збереження історичної спадщини, повернувши землю у власність.

Прокуратура відстояла музей Лесі Українки та Лисенка: забудову в центрі Києва остаточно зупинено

У столиці вдалося захистити унікальний культурний простір – Музей видатних діячів української культури. Завдяки принциповій позиції прокуратури суд остаточно скасував усі дозволи на будівництво офісно-житлового комплексу біля будинків, де жили і творили Леся Українка, Микола Лисенко, Михайло Старицький та Панас Саксаганський. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

У серці Києва, поруч із історичними садибами митців кінця XIX – початку XX століття, протягом років точилася боротьба за землю. Ще у 2010 році Київрада всупереч закону передала понад пів гектара приватній компанії під будівництво готелю, паркінгу та офісних приміщень. Ділянка ж належить до охоронної зони музею та входить до історичного ареалу столиці, де будь-які нові забудови заборонені.

Забудовник намагався через суди зобов’язати органи культурної спадщини надати дозвільні документи. Прокуратура ж системно протидіяла цим спробам: подавала позови, добивалася скасування ухвалених рішень і зрештою довела свою правоту у Верховному Суді. Велика Палата підтвердила незаконність забудови та зобов’язала повернути землю у власність громади.

Таким чином, прокуратура відстояла не лише музейний комплекс, а й загальний принцип – комерційні інтереси не можуть бути вищими за право суспільства зберігати свою історичну та культурну спадщину.

Завдяки цьому рішенню Київ збереже один із ключових культурних осередків, а музей і надалі буде відкритий для киян та гостей міста, нагадуючи, що саме культура і пам’ять формують основу української державності.

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру у мільйонній розтраті коштів керівнику КП "Плесо"18.08.25, 11:42 • 3328 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультураКиїв
Генеральний прокурор (Україна)
Верховний Суд України
Верховна Рада України
Київ