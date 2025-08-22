Прокуратура відстояла музей Лесі Українки та Лисенка: забудову в центрі Києва остаточно зупинено
Київ • УНН
Суд остаточно скасував дозволи на будівництво біля Музею видатних діячів української культури. Прокуратура відстояла право громади на збереження історичної спадщини, повернувши землю у власність.
У столиці вдалося захистити унікальний культурний простір – Музей видатних діячів української культури. Завдяки принциповій позиції прокуратури суд остаточно скасував усі дозволи на будівництво офісно-житлового комплексу біля будинків, де жили і творили Леся Українка, Микола Лисенко, Михайло Старицький та Панас Саксаганський. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
У серці Києва, поруч із історичними садибами митців кінця XIX – початку XX століття, протягом років точилася боротьба за землю. Ще у 2010 році Київрада всупереч закону передала понад пів гектара приватній компанії під будівництво готелю, паркінгу та офісних приміщень. Ділянка ж належить до охоронної зони музею та входить до історичного ареалу столиці, де будь-які нові забудови заборонені.
Забудовник намагався через суди зобов’язати органи культурної спадщини надати дозвільні документи. Прокуратура ж системно протидіяла цим спробам: подавала позови, добивалася скасування ухвалених рішень і зрештою довела свою правоту у Верховному Суді. Велика Палата підтвердила незаконність забудови та зобов’язала повернути землю у власність громади.
Таким чином, прокуратура відстояла не лише музейний комплекс, а й загальний принцип – комерційні інтереси не можуть бути вищими за право суспільства зберігати свою історичну та культурну спадщину.
Завдяки цьому рішенню Київ збереже один із ключових культурних осередків, а музей і надалі буде відкритий для киян та гостей міста, нагадуючи, що саме культура і пам’ять формують основу української державності.
