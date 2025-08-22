Прокуратура отстояла музей Леси Украинки и Лысенко: застройка в центре Киева окончательно остановлена
Киев • УНН
Суд окончательно отменил разрешения на строительство возле Музея выдающихся деятелей украинской культуры. Прокуратура отстояла право общины на сохранение исторического наследия, вернув землю в собственность.
В столице удалось защитить уникальное культурное пространство – Музей выдающихся деятелей украинской культуры. Благодаря принципиальной позиции прокуратуры суд окончательно отменил все разрешения на строительство офисно-жилого комплекса возле домов, где жили и творили Леся Украинка, Николай Лысенко, Михаил Старицкий и Панас Саксаганский. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
В сердце Киева, рядом с историческими усадьбами художников конца XIX – начала XX века, на протяжении многих лет шла борьба за землю. Еще в 2010 году Киевсовет вопреки закону передал более полугектара частной компании под строительство отеля, паркинга и офисных помещений. Участок же относится к охранной зоне музея и входит в исторический ареал столицы, где любые новые застройки запрещены.
Застройщик пытался через суды обязать органы культурного наследия предоставить разрешительные документы. Прокуратура же системно противодействовала этим попыткам: подавала иски, добивалась отмены принятых решений и в конце концов доказала свою правоту в Верховном Суде. Большая Палата подтвердила незаконность застройки и обязала вернуть землю в собственность общины.
Таким образом, прокуратура отстояла не только музейный комплекс, но и общий принцип – коммерческие интересы не могут быть выше права общества сохранять свое историческое и культурное наследие.
Благодаря этому решению Киев сохранит один из ключевых культурных центров, а музей и в дальнейшем будет открыт для киевлян и гостей города, напоминая, что именно культура и память формируют основу украинской государственности.
