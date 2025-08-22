Прокуратура отстояла музей Леси Украинки и Лысенко: застройка в центре Киева окончательно остановлена

$41.220.16
Эксклюзив
14:47 • 272 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 470 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 1570 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 6786 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 7904 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 13957 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 16234 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 11903 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 12810 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
22 августа, 07:36 • 11287 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 8126 просмотра
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД22 августа, 06:29 • 4148 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 августа, 08:13 • 14036 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 10916 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 4414 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 1586 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 6794 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 13960 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 16236 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 46388 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Черное море
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 482 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 1784 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 4574 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 11013 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 22845 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Евро
Кудс Мохаджер-6
Нефть

Прокуратура отстояла музей Леси Украинки и Лысенко: застройка в центре Киева окончательно остановлена

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Суд окончательно отменил разрешения на строительство возле Музея выдающихся деятелей украинской культуры. Прокуратура отстояла право общины на сохранение исторического наследия, вернув землю в собственность.

Прокуратура отстояла музей Леси Украинки и Лысенко: застройка в центре Киева окончательно остановлена

В столице удалось защитить уникальное культурное пространство – Музей выдающихся деятелей украинской культуры. Благодаря принципиальной позиции прокуратуры суд окончательно отменил все разрешения на строительство офисно-жилого комплекса возле домов, где жили и творили Леся Украинка, Николай Лысенко, Михаил Старицкий и Панас Саксаганский. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

В сердце Киева, рядом с историческими усадьбами художников конца XIX – начала XX века, на протяжении многих лет шла борьба за землю. Еще в 2010 году Киевсовет вопреки закону передал более полугектара частной компании под строительство отеля, паркинга и офисных помещений. Участок же относится к охранной зоне музея и входит в исторический ареал столицы, где любые новые застройки запрещены.

Застройщик пытался через суды обязать органы культурного наследия предоставить разрешительные документы. Прокуратура же системно противодействовала этим попыткам: подавала иски, добивалась отмены принятых решений и в конце концов доказала свою правоту в Верховном Суде. Большая Палата подтвердила незаконность застройки и обязала вернуть землю в собственность общины.

Таким образом, прокуратура отстояла не только музейный комплекс, но и общий принцип – коммерческие интересы не могут быть выше права общества сохранять свое историческое и культурное наследие.

Благодаря этому решению Киев сохранит один из ключевых культурных центров, а музей и в дальнейшем будет открыт для киевлян и гостей города, напоминая, что именно культура и память формируют основу украинской государственности.

Степан Гафтко

ОбществоКультураКиев
