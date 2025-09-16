$41.230.05
10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
У Харкові вже 4 постраждалих через атаку рф: прокуратура показала момент удару ворожого дрона

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Харків зазнав дронової атаки російських військ у Слобідському районі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару.

У Харкові вже 4 постраждалих через атаку рф: прокуратура показала момент удару ворожого дрона

Харків зазнав дронової атаки російських військ, відомо вже про чотирьох постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

На дану хвилину відомо, що вже четверо людей постраждали від терористичного обстрілу Харкова сьогодні вранці

- йдеться у повідомленні.

Харківська обласна прокуратура оприлюднила момент удару "шахеда" по Слобідському району.

Доповнення

16 вересня Харків зазнав атаки ворожих БПЛА. Зафіксовано удар у Слобідському районі, спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Ігор Терехов
Шахед-136
Харків