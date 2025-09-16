У Харкові вже 4 постраждалих через атаку рф: прокуратура показала момент удару ворожого дрона
Київ • УНН
Харків зазнав дронової атаки російських військ у Слобідському районі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару.
Харків зазнав дронової атаки російських військ, відомо вже про чотирьох постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
На дану хвилину відомо, що вже четверо людей постраждали від терористичного обстрілу Харкова сьогодні вранці
Харківська обласна прокуратура оприлюднила момент удару "шахеда" по Слобідському району.
Доповнення
16 вересня Харків зазнав атаки ворожих БПЛА. Зафіксовано удар у Слобідському районі, спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих.