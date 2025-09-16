В Харькове уже 4 пострадавших из-за атаки рф: прокуратура показала момент удара вражеского дрона
Киев • УНН
Харьков подвергся дроновой атаке российских войск, известно уже о четырех пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
На данную минуту известно, что уже четыре человека пострадали от террористического обстрела Харькова сегодня утром
Харьковская областная прокуратура обнародовала момент удара "шахеда" по Слободскому району.
Дополнение
16 сентября Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА. Зафиксирован удар в Слободском районе, вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о трех пострадавших.