10:17 • 2822 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 6808 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 5516 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 11392 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 15153 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 12097 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 24500 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22574 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 56650 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 66314 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 6730 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 11358 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Эксклюзив
07:30 • 24478 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа
В Харькове уже 4 пострадавших из-за атаки рф: прокуратура показала момент удара вражеского дрона

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Харьков подвергся дроновой атаке российских войск в Слободском районе. В настоящее время известно о четырех пострадавших в результате удара.

В Харькове уже 4 пострадавших из-за атаки рф: прокуратура показала момент удара вражеского дрона

Харьков подвергся дроновой атаке российских войск, известно уже о четырех пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

На данную минуту известно, что уже четыре человека пострадали от террористического обстрела Харькова сегодня утром

- говорится в сообщении.

Харьковская областная прокуратура обнародовала момент удара "шахеда" по Слободскому району.

Дополнение

16 сентября Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА. Зафиксирован удар в Слободском районе, вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о трех пострадавших.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Игорь Терехов
Шахед-136
Харьков